Проведи лето с eTVnet-ом!

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Ложная тревога

Лена Вяземова давно оставила в прошлом мечты о карьере модельера и работает швеей в обычном ателье. Отношения с мужем Павлом давно превратились в рутину. Все меняет внезапная смерть младшего брата Лены, шестнадцатилетнего футболиста. В его смерти Лена винит тренера брата Олега и всеми силами добивается его увольнения. А вскоре, отчаявшись забеременеть, Лена решает забрать из детского дома подростка-сироту Игната, что очень быстро разрушает ее брак. Теперь Лене придется в одиночку обеспечивать мальчика и отстоять его перед опекой. На помощь ей приходит бизнесмен Дмитрий, по достоинству оценивший ее профессиональный талант. Но жизнь готовит для Лены новый удар

На сопках Маньчжурии

Август 1945 года. Маршал Василевский проводит совещание в штабе Красной Армии, требуя ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии и не допустить взрыва складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод, которому предстоит найти завод. В составе взвода — сержант Сан Ли по прозвищу Саня и его сослуживец Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы получить информацию о местонахождении завода, разведчикам нужно добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. В разведгруппу также включают опытного агента Ивана Журавлева, который сталкивается со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, убившим 10 лет назад его семью. Исимура командует заводом и концлагерем, где на живых людях испытывают действие смертельных химических веществ. Журавлев и Исимура вступают в смертельное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода

Чужой

Преуспевающий банкир Владимир Орлов вынужден бежать от правосудия за границу. Он быстро понимает, что живым ему не уйти. Пытаясь скрыться от уголовного преследования и расправы бывших партнеров, он оказывается в небольшом городке на границе с Финляндией. Волею судьбы он присваивает себе личность майора полиции. Теперь Орлов живет двойной жизнью — разбирается в местных происшествиях как обычный следователь и одновременно скрывается от столичной полиции и нанятых киллеров. Он ищет возможность нелегального перехода границы, но с каждым днем уйти становится все сложнее

Акушерка 5

У Татьяны день рождения — 45 лет. Зная, что даже в такой день она ни за что не согласится пропустить дежурство, Зуев устраивает для Татьяны вечеринку-сюрприз в загородном отеле. К месту проведения мероприятия Татьяна приезжает на скорой, будучи уверена, что едет на вызов. Утром, после дружественных поздравлений и романтической ночи с Зуевым, Татьяна просыпается от телефонного звонка. Игорь (ее бывший муж) везет в роддом женщину с новорожденным ребенком. С малышом все в порядке. Но у самой женщины никак не прекращается кровотечение. Татьяна, никого не предупредив, движимая единственной мыслью — она должна помочь — едет в город. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удается. Больнице теперь придется отвечать: материнская смертность — это проверки и взыскания.

Все как у людей 2

Еще не оправившись от потрясения после нападения бывшего мужа, следователь Следственного комитета Кира Ардова находит спасение в работе. Вместе с оперативником Олегом Вебером она расследует новое дело — в лесу найдена девушка, потерявшая память. Кроме этого героям придется распутать целую череду преступлений — убийства на съемках сериала, покушение на жизнь руководителя группы поисковиков, убийство в археологической экспедиции, подделка картин в местной галерее. А в личной жизни у Киры и Олега все как у людей — после неудачного опыта обоим непросто начать новые отношения. Несмотря на сильные чувства, иногда кажется, что у них нет общего будущего. Под силу ли им изменить себя и стать счастливыми?

Три лодки судьбы

Одноклассницы Катерина, Света и Даша впервые после нескольких лет ссоры сталкиваются на встрече выпускников. Робкая Катерина, отказавшаяся от карьеры юриста ради семьи, никак не может уговорить своего мужа, тренера Кирилла, завести детей. Бывшая массажистка Света замужем за миллионером Баскаковым, к браку относится как к выгодной сделке, но все равно чувствует, что для счастья этого мало. И лишь гинеколог Даша, жена врача Исаева, хвастается своей идеальной семьей, хотя на самом деле между супругами давно нет близости. Одноклассницы мирятся и, как и раньше, погружаются в проблемы друг друга. Вскоре привычная жизнь подруг рушится. Пройдя через обиды и непонимание, им придется с нуля выстраивать свои разбитые судьбы.

Иван Семенов. Школьный переполох

История приключений хулигана и фантазера Ивана Семенова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. В новом классе Иван быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы.

Иван Семенов. Большой поход

Обаятельный проказник Иван Семенов никак не угомонится. Теперь он изо всех сил пытается покорить дорогую Танюшу. Сорванец уже все перепробовал, но без толку: девочка решила уехать за границу. Последняя надежда Семенова — таинственный шаман, который может исполнить любое желание. Неугомонный Ваня собирает банду приятелей и отправляется в путешествие по Пермскому краю. У мальчишек есть два дня, чтобы добраться до заветной горы Шаманки. Бурные реки, запутанный Каменный город и деревенские приключения — этот поход они запомнят надолго.

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