В Пьерфон-Роксборо открылась новая зона для выгула собак

Теперь у жителей Пьерфон-Роксборо появилось полностью оборудованное пространство для своих питомцев. Новая площадка, расположенная на 18-й авеню в восточной части округа, позволяет собакам свободно играть и общаться под присмотром владельцев. Территория огорожена, освещена и оборудована дорожками, доступными для людей с ограниченной подвижностью, питьевым фонтанчиком и парковой мебелью — всё это делает зону приятным местом для отдыха и общения.
Димитриос (Джим) Бейс, мэр округа Пьерфон-Роксборо, отметил:
— Этот проект не только отражает желание нашего сообщества иметь безопасные общественные пространства для собак и их владельцев, но и демонстрирует наше стремление создавать инклюзивные условия для социализации и коллективного благополучия. Такая площадка помогает местным жителям знакомиться, обмениваться опытом и совершенствовать навыки владения собакой. Прежде всего, она позволяет собакам получать необходимую физическую нагрузку, что способствует снижению агрессии к людям и другим животным.
Реализация проекта потребовала инвестиций в размере около 500 000 долларов из десятилетнего плана капитальных расходов округа.
Правила пользования площадкой
В соответствии с местным регламентом содержания домашних животных, необходимо соблюдать следующие правила для обеспечения безопасности и комфортного сосуществования:
- Ворота зоны для выгула всегда должны быть закрыты.
- Собака должна находиться на поводке до входа на площадку.
- На собаке должен быть жетон с подтверждением лицензии на текущий год.
- Рекомендуется, чтобы все собаки были привиты.
- Владелец обязан убирать за своей собакой и выбрасывать отходы в специальные урны.
- Игрушки разрешены только в том случае, если хозяин находится на площадке один с собакой, чтобы избежать конкуренции и агрессии.
- Опасные или больные собаки, а также самки в период течки, не допускаются на площадку.
- Детям до 12 лет не рекомендуется находиться на территории зоны для выгула собак.
Новая площадка — важный шаг к созданию комфортной и безопасной среды для всех жителей округа и их питомцев.
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