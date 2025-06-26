В Пьерфон-Роксборо открылась новая зона для выгула собак

Округ Пьерфон-Роксборо с гордостью объявляет об официальном открытии новой зоны для выгула и дрессировки собак в парке Виктора-П.-Грея. На торжественной церемонии присутствовали члены муниципального совета, сотрудники администрации округа и, конечно же, их четвероногие друзья!

Теперь у жителей Пьерфон-Роксборо появилось полностью оборудованное пространство для своих питомцев. Новая площадка, расположенная на 18-й авеню в восточной части округа, позволяет собакам свободно играть и общаться под присмотром владельцев. Территория огорожена, освещена и оборудована дорожками, доступными для людей с ограниченной подвижностью, питьевым фонтанчиком и парковой мебелью — всё это делает зону приятным местом для отдыха и общения.

Димитриос (Джим) Бейс, мэр округа Пьерфон-Роксборо, отметил:

— Этот проект не только отражает желание нашего сообщества иметь безопасные общественные пространства для собак и их владельцев, но и демонстрирует наше стремление создавать инклюзивные условия для социализации и коллективного благополучия. Такая площадка помогает местным жителям знакомиться, обмениваться опытом и совершенствовать навыки владения собакой. Прежде всего, она позволяет собакам получать необходимую физическую нагрузку, что способствует снижению агрессии к людям и другим животным.

Реализация проекта потребовала инвестиций в размере около 500 000 долларов из десятилетнего плана капитальных расходов округа.

Правила пользования площадкой

В соответствии с местным регламентом содержания домашних животных, необходимо соблюдать следующие правила для обеспечения безопасности и комфортного сосуществования:

Ворота зоны для выгула всегда должны быть закрыты.

Собака должна находиться на поводке до входа на площадку.

На собаке должен быть жетон с подтверждением лицензии на текущий год.

Рекомендуется, чтобы все собаки были привиты.

Владелец обязан убирать за своей собакой и выбрасывать отходы в специальные урны.

Игрушки разрешены только в том случае, если хозяин находится на площадке один с собакой, чтобы избежать конкуренции и агрессии.

Опасные или больные собаки, а также самки в период течки, не допускаются на площадку.

Детям до 12 лет не рекомендуется находиться на территории зоны для выгула собак.

Новая площадка — важный шаг к созданию комфортной и безопасной среды для всех жителей округа и их питомцев.

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