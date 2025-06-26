«Яркие цветы»: в Ботаническом саду Монреаля открывается уникальная выставка

С 27 июня по 17 августа в Ботаническом саду Монреаля (Jardin botanique) вас ждёт настоящее пиршество для глаз и всех чувств! Espace pour la vie представляет новую выставку «Brazen Blooms» — путешествие по тайным сторонам цветов и 1001 стратегии их соблазнения.

Цветы — настоящие мастера соблазнения! Будучи половыми органами растений, они демонстрируют свои достоинства и завораживают ароматами, чтобы достичь своих целей. На выставке посетителей приглашают по-новому взглянуть на цветы, обратив внимание не только на их внешнюю красоту, но и на их хитроумные стратегии привлечения. Вдоль волшебной дорожки, украшенной цветущими арками и оснащённой звуковыми устройствами, которые шепчут нежные секреты прямо на ухо, гости смогут не только полюбоваться цветами, но и узнать, как они становятся настоящими виртуозами соблазнения.

Программа выставки

ОТ ЦВЕТКА К ЦВЕТКУ — Прогулка по западным садам

Во время работы Ботанического сада

Уделите время созерцанию: рассмотрите детали пестика, оттенки лепестков, следы пыльцы. Наслаждайтесь великолепием многолетнего сада, изобилием огорода, таинственностью альпийского сада, уютом кустарникового и красотой цветущего ручья.

ОГОЛЁННЫЕ ЦВЕТЫ — Интерактивная инсталляция от художницы Женевьевы Лебель

10:00 – 16:00 | Для всей семьи

Примите участие в создании инсталляции «Оголённые цветы» с использованием техники эко-принтов. Каждый посетитель сможет оставить свой след на одном из десятков баннеров, которые всё лето будут украшать сад, создавая настоящую ботаническую поэзию!

СЕКРЕТЫ СОБЛАЗНЕНИЯ — Анимация

10:00 – 17:00 | Для всей семьи

Кого пытаются соблазнить цветы? Какие игры притяжения происходят внутри цветка? Вместе с аниматором вы откроете для себя тайны цветочных стратегий и их настоящую природу.

СЕНСОРНЫЙ БУКЕТ — Анимация

10:00 – 17:00 | Для всей семьи

Погрузитесь в мир ощущений: слушайте жужжание опылителей, пробуйте цветочный нектар, вдыхайте ароматы, создавайте собственные духи. Букет ярких впечатлений поможет понять, как цветы становятся привлекательными!

Brazen Blooms — это уникальная возможность провести лето среди цветущих садов Ботанического сада, открыть для себя новые грани природы и поддаться их очарованию!

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