Волшебство льда, шайбы и новая русская фамилия в НХЛ: как хоккей покоряет сердца и Зал Славы

Если вы думаете, что хоккей — это просто лед, клюшки и шайбы, вы ошибаетесь. Хоккей — это целая вселенная, где каждый гол, пас и даже штрафной удар становятся частью большой истории. И вот, в этом году, Зала хоккейной славы в Торонто снова пополнился настоящими легендами, среди которых — наш соотечественник Александр Могильный.

Давайте разберёмся, что делает этих игроков особенными и почему их фамилии звучат как русская народная песня среди англоязычных хоккейных анналов.

Александр Могильный: от ЦСКА до НХЛ и обратно в историю

Александр Могильный — это не просто имя, а целая эпоха. Начинал он в ЦСКА, где уже тогда демонстрировал недюжинный талант. Потом — переезд за океан и выступления за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». В 1992/93 году он забил 76 голов — это как если бы каждый житель небольшого города за раз выиграл в лотерею! Могильный вошёл в «Тройной золотой клуб», собрав все главные трофеи: Кубок Стэнли, олимпийское золото и золото чемпионата мира. Кандидатом в Зал славы он был с 2009 года — наконец-то справедливость восторжествовала!

Зал славы: кто ещё попал в этот ледовый пантеон?

Помимо Могильного, в Зале славы будут увековечены:

Здено Хара — словак, который, кажется, может играть на льду до бесконечности. Рекордсмен по количеству матчей среди защитников в истории НХЛ и обладатель Кубка Стэнли с «Бостоном».

— словак, который, кажется, может играть на льду до бесконечности. Рекордсмен по количеству матчей среди защитников в истории НХЛ и обладатель Кубка Стэнли с «Бостоном». Джо Торнтон — канадец с широченной улыбкой и не менее широким набором наград. Арт Росс, Харт Трофи и многолетнее лидерство в «Сан-Хосе Шаркс».

— канадец с широченной улыбкой и не менее широким набором наград. Арт Росс, Харт Трофи и многолетнее лидерство в «Сан-Хосе Шаркс». Данкан Кит — ещё один канадец, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли с «Чикаго» и MVP плей-офф 2015 года.

И, конечно, не забываем про хоккеисток:

Дженнифер Боттерилл — трёхкратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира. Если бы хоккей был балетом, она бы исполняла главную партию.

— трёхкратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира. Если бы хоккей был балетом, она бы исполняла главную партию. Брианна Деккер — олимпийская чемпионка 2018 года и многолетний лидер сборной США. Её имя звучит как приказ вратарю: «Деккер — в сетку!»

Русские фамилии и хоккей: что общего?

Интересно, что русские фамилии в НХЛ и Зале славы звучат особенно ярко. Третьяк, Фетисов, Харламов, Ларионов, Буре, Федоров, Макаров, Якушев, Зубов, Дацюк, Могильный — это не просто список, а настоящая поэма на льду. Каждая фамилия — это история, каждая буква — как хоккейный удар по воротам. Кстати, если бы мы составляли рейтинг по частоте букв в фамилиях, то «ов» и «ин» были бы чемпионами.

Церемония: когда и где?

Церемония введения новых членов Зала хоккейной славы пройдёт с 8 по 10 ноября в Торонто. Это будет настоящий праздник для всех любителей хоккея — и для тех, кто знает, что такое «буллит», и для тех, кто думает, что это просто фамилия вратаря.

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