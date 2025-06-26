Европа, Канада и Трамп: игра в «информационные вбросы» и политическое давление

В политических и экспертных кругах Европы и Северной Америки в последнее время активно обсуждается вопрос о возможном вступлении Канады в Европейский союз. Идея, озвученная главой дипломатии ЕС Каей Каллас, вызвала широкий резонанс, особенно на фоне напряженных отношений между президентом США Дональдом Трампом и канадскими властями. Однако, как отмечают эксперты, подобные заявления следует воспринимать скорее как информационные «вбросы», чем как реальные планы.

Риторика против реальности

Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в интервью НСН подчеркнул, что разговоры о вступлении Канады в ЕС — это, прежде всего, попытка оказать психологическое давление на Дональда Трампа и использовать сложную ситуацию в американо-канадских отношениях в интересах Европы. «Попытки Европы интегрировать Канаду в Евросоюз выглядят как сиюминутная политическая риторика на фоне напряженных отношений с США», — заявил эксперт.

Кошкин отмечает, что Трамп и министр Канады Марк Карни действительно находятся в натянутых отношениях. Президент США неоднократно позволял себе саркастические высказывания о присоединении Канады к США в качестве 51-го штата. «Естественно, все это накладывает отпечаток на двусторонние отношения. А Европа как наблюдатель пытается просто эксплуатировать данную ситуацию в своих интересах», — пояснил эксперт.

Информационные «вбросы» и фрагментация в ЕС

По мнению Кошкина, заявление Каллас о возможности вступления Канады в ЕС — это типичный пример политической риторики, направленной на создание информационного шума и оказание давления на Вашингтон. «Это просто попытка вбросить эту идею в СМИ и посмотреть, как на нее отреагируют лидеры других стран, в том числе Трамп. Это не нужно воспринимать серьезно», — подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание на внутренние процессы в Европейском союзе: «Сейчас мы смотрим на какую-то фрагментацию в странах Европы. Это нельзя назвать расколом, все-таки это просто такие разногласия и попытки прийти к общему знаменателю. И чтобы к нему прийти, используются разные риторические манипулятивные приемы. В данном случае заявление Каллас мне видится именно как попытка психологического и информационного давления».

Контекст: слова Трампа и реакция Канады

Ранее, 6 мая, Дональд Трамп во время встречи с Марком Карни в Белом доме заявил, что присоединение Канады к Соединенным Штатам было бы реалистичным при обоюдном согласии сторон. Эти слова также вызвали волну обсуждений и критики как в Канаде, так и за ее пределами.

Выводы

Таким образом, идея о вступлении Канады в ЕС, по мнению экспертов, является элементом информационной игры и попыткой Европы использовать сложную ситуацию в американо-канадских отношениях для собственных политических целей. В реальности подобные заявления не имеют серьезной основы и не отражают реальных планов по изменению статуса Канады как независимого государства и важного партнера как для США, так и для Европы.

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