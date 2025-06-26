TransLink запускает собственное пиво: как транспортная компания Ванкувера ищет новые источники дохода

Ванкуверская транспортная компания TransLink, управляющая автобусами и метро города, удивила горожан необычной инициативой — выпуском фирменного пива под названием Platform Pilsner.

Это совместный проект с местной пивоварней Patina из города Порт-Коквитлам, который стал результатом поиска новых способов финансирования развития транспортной сети.

Ограниченная партия пива — всего 1500 четырёхбаночных упаковок — уже появилась в магазинах, принадлежащих TransLink, а также в самой пивоварне. Дизайн упаковки вдохновлён поездами West Coast Express, а для производства напитка использовались исключительно канадские ингредиенты.

По словам генерального директора TransLink Кевина Куинна, проект Platform Pilsner — это пример нестандартного подхода к поиску дополнительных источников дохода и поддержки локального бизнеса. Все вырученные средства будут направлены на развитие и поддержку транспортной системы региона.

Подобные инициативы уже реализовывались за рубежом. Например, национальная железнодорожная компания Германии Deutsche Bahn во время чемпионата Европы по футболу 2024 года предлагала пассажирам разливное и бутылочное пиво от местных брендов прямо на борту поездов. Это привело к значительному росту продаж напитков и повысило уровень сервиса для пассажиров.

TransLink демонстрирует, что даже транспортные компании могут использовать творческие подходы для поддержки своего бизнеса и развития инфраструктуры. Подобные проекты не только привлекают внимание общественности, но и помогают создать дополнительные источники финансирования, что особенно важно в условиях роста затрат на поддержание и модернизацию транспортных систем.

Для любителей автоспорта и организаторов мероприятий эта новость может стать вдохновением: необычные партнерские проекты и креативные решения способны не только привлечь новых клиентов, но и поддержать развитие инфраструктуры, будь то транспортная сеть города или площадка для проведения гонок.

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