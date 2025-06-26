Летняя распродажа: дешёвые автобусные билеты из Торонто в Монреаль и не только

Если вы мечтаете о бюджетной поездке этим летом, у вас появился отличный повод собрать чемоданы! Компания Megabus запустила специальную акцию: 10 000 билетов по супернизким ценам на маршрутах между крупнейшими городами Канады.

Например, билет из Торонто в Монреаль можно приобрести всего за $14.99 (плюс небольшой сбор за бронирование), а поездка из Торонто в Кингстон обойдётся в $9.99. Для сравнения: обычная цена на автобус между Торонто и Монреалем составляет около $60, а авиабилеты по этому маршруту могут легко превысить $200.

Акция действует с 24 июня по 27 августа 2025 года. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо забронировать билет минимум за две недели до поездки. Лучшие цены доступны на выбранные вторники, среды и субботы, за исключением чёрных дат: 28 июня, 1–2 июля и 2, 5, 6 августа.

Количество мест ограничено, поэтому раннее бронирование — залог успеха. Кроме того, Megabus расширила сеть маршрутов: теперь можно отправиться в Уосага-Бич, Нью-Йорк или Тобермори — известный своими бирюзовыми водами оазис.

Что касается обратного маршрута — из Монреаля в Торонто — стандартная цена на автобус обычно колеблется между $54 и $105.

Сейчас в Монреале проходит множество фестивалей, работают лучшие рестораны и открываются новые городские достопримечательности. Это идеальное время для путешествия!

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