В Монреале стартует новый акселератор: Merck Digital Sciences Studio поддерживает инновации в биотехнологиях

В июле 2025 года в Большом Монреале стартует уникальная программа поддержки стартапов в области биотехнологий и цифровых решений — Merck Digital Sciences Studio (MDSS). Этот проект стал первым подобным акселератором Merck за пределами США.

В рамках программы семь биотехнологических стартапов — Nanofacile, Simmunome, Misochip, 9Bio, Rime Therapeutics, Stereo Bio и PCare+ — получат финансирование и шестимесячную индивидуальную поддержку от экспертов Merck и Centech. Основное внимание будет уделено трём ключевым направлениям: превентивная медицина, платформы для разработки биологических препаратов и 3D-модели трансляционных заболеваний.

Правительство Квебека выделило на инициативу $900 тыс. Торжественное открытие состоялось в новом инновационном хабе Ax.c в центре Монреаля при участии министра экономики Кристофера Скита, топ-менеджеров Merck и представителей местного стартап-сообщества.

Merck имеет более чем столетнюю историю в Монреале: первые активности компании датируются 1899 годом, а официальный офис был открыт в 1911 году. Сегодня дочерняя компания Merck в Монреале охватывает четыре важнейших терапевтических направления: онкология, вакцины, инфекционные и редкие заболевания. В 2022 году в компании работало 800 сотрудников, а объём инвестиций в НИОКР составил $90 млн в Канаде.

Монреаль продолжает укреплять свои позиции как центр инноваций благодаря наличию крупнейших в стране венчурных фондов, более 30 инкубаторов и акселераторов, а также уникальному пулу специалистов — в городе работают свыше 35 000 профессионалов в области искусственного интеллекта.

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