Полиция Монреаля сообщила об аресте 5 мужчин в ходе разгрома предполагаемой сети по угону автомобилей

Арестованы подозреваемые в угонах авто

В «крупной» полицейской операции приняли участие почти 100 сотрудников, включая представителей Королевской канадской конной полиции (RCMP), Канадского агентства пограничных служб (CBSA), Провинциальной полиции Онтарио (OPP), полиции региона Йорк и Интерпола.

Обыски были проведены в Лавале, на острове Монреаль и в Роземере, включая автосалон Jay-Moteur на бульваре Самсон в квартале Сент-Доротея в Лавале, а также в расположенной поблизости квартире.

В заявлении для телеканала CTV News Шарбель Аби Ганим, совладелец Jay Moteur, отрицал какие-либо нарушения, добавив, что у его бизнеса «очень хорошая репутация».

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