Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Первые вспышки Международного конкурса фейерверков Loto-Québec в Монреале случатся совсем скоро
fire
В этом году никаких фейерверков - просят пожарные, просит полиция...

Первые вспышки Международного конкурса фейерверков Loto-Québec в Монреале случатся совсем скоро

Виктория Христова Июн 27, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 13 Просмотров

Водителям и жителям в районах Лонгёйя и Монреаля поблизости следует иметь в виду, что дороги, включая мост Жак-Картье, будут закрыты с 20:00 до полуночи.

 

Вот даты, страны и темы конкурса этого года:

  • Четверг, 26 июня: Viva Latino
  • Четверг, 3 июля: Италия (Life’s Letters)
  • Воскресенье, 6 июля: Япония (Echoes from Japan: From Screen to Sky)
  • Четверг, 10 июля: Канада (Coming Soon: A Fireworks Blockbuster)
  • Четверг, 17 июля: Швейцария (Autour des comédies musicales)
  • Четверг, 24 июля: США (Iron)
  • Воскресенье, 27 июля: Франция ([Re]Connection)
  • Четверг, 31 июля: Трибьют Тейлор Свифт

Примечание о транспорте:
В связи с интересом к обновлениям общественного транспорта Монреаля, стоит отметить, что во время фейерверков часто увеличивается спрос на общественный транспорт, особенно при закрытии основных дорог. Рекомендуется проверять наличие специальных маршрутов или изменений расписания для посетителей.

Кратко:
Международный конкурс фейерверков Loto-Québec — это главное событие лета в Монреале, где проходят зрелищные шоу со всего мира. В дни проведения мероприятий вокруг La Ronde, включая мост Жак-Картье, с 20:00 до полуночи действуют ограничения движения. Общественный транспорт остается удобным способом добраться до места событий и обратно.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*