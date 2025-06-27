Водителям и жителям в районах Лонгёйя и Монреаля поблизости следует иметь в виду, что дороги, включая мост Жак-Картье, будут закрыты с 20:00 до полуночи.

Вот даты, страны и темы конкурса этого года:

Четверг, 26 июня: Viva Latino

Viva Latino Четверг, 3 июля: Италия (Life’s Letters)

Италия (Life’s Letters) Воскресенье, 6 июля: Япония (Echoes from Japan: From Screen to Sky)

Япония (Echoes from Japan: From Screen to Sky) Четверг, 10 июля: Канада (Coming Soon: A Fireworks Blockbuster)

Канада (Coming Soon: A Fireworks Blockbuster) Четверг, 17 июля: Швейцария (Autour des comédies musicales)

Швейцария (Autour des comédies musicales) Четверг, 24 июля: США (Iron)

США (Iron) Воскресенье, 27 июля: Франция ([Re]Connection)

Франция ([Re]Connection) Четверг, 31 июля: Трибьют Тейлор Свифт

Примечание о транспорте:

В связи с интересом к обновлениям общественного транспорта Монреаля, стоит отметить, что во время фейерверков часто увеличивается спрос на общественный транспорт, особенно при закрытии основных дорог. Рекомендуется проверять наличие специальных маршрутов или изменений расписания для посетителей.

Кратко:

Международный конкурс фейерверков Loto-Québec — это главное событие лета в Монреале, где проходят зрелищные шоу со всего мира. В дни проведения мероприятий вокруг La Ronde, включая мост Жак-Картье, с 20:00 до полуночи действуют ограничения движения. Общественный транспорт остается удобным способом добраться до места событий и обратно.

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