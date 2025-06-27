Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Наступило лето, а это значит, что на дорогах становится гораздо больше людей

Наступило лето, а это значит, что на дорогах становится гораздо больше людей

Виктория Христова Июн 27, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 14 Просмотров

Согласно статистике Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), исторически 75 дней между Днём провинции (Fête Nationale) и Днём труда (Labour Day) всегда оказываются самыми смертоносными на дорогах Квебека.

По данным опроса, 54% жителей Квебека планируют путешествовать по провинции в этом году. Организация CAA-Quebec предупреждает всех о необходимости уделять приоритетное внимание безопасности.

 

«Идут каникулы, многие не работают, на дорогах появляются самые разные участники движения — не только автомобили, — говорит представитель CAA-Quebec Симон Буррасса. — Это и автофургоны, и мотоциклы, и велосипедисты, и пешеходы, конечно, а также уязвимые категории пользователей».

CAA-Quebec отмечает, что многие аварии можно предотвратить: полицейские отчёты за 2020–2024 годы показывают, что основными причинами смертельных аварий летом являются отвлечённое вождение, превышение скорости и вождение в состоянии опьянения.

«Это «мелкая неосторожность», но последствия оказываются драматичными — гибнут люди, хотя мы склонны считать эти поступки незначительными, — добавляет представитель CAA-Quebec Симон-Пьер Пулэн. — Загорается жёлтый свет, вы ускоряетесь, идёте на риск».

В 2024 году CAA-Quebec зафиксировала 379 смертей на дорогах Квебека — это на 5,6% больше среднего показателя за 2019–2023 годы, что делает этот год третьим по количеству жертв на дорогах с 2013 года.

Прошлым летом было зарегистрировано 83 смертельных случая, связанных с дорожными происшествиями, по сравнению с 93 в 2023 году и 116 в 2022 году.

CAA-Quebec также сообщает, что в последние годы наблюдается всплеск смертности на дорогах после Дня труда и до середины ноября.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*