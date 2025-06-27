Наступило лето, а это значит, что на дорогах становится гораздо больше людей

Согласно статистике Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), исторически 75 дней между Днём провинции (Fête Nationale) и Днём труда (Labour Day) всегда оказываются самыми смертоносными на дорогах Квебека.

По данным опроса, 54% жителей Квебека планируют путешествовать по провинции в этом году. Организация CAA-Quebec предупреждает всех о необходимости уделять приоритетное внимание безопасности.

«Идут каникулы, многие не работают, на дорогах появляются самые разные участники движения — не только автомобили, — говорит представитель CAA-Quebec Симон Буррасса. — Это и автофургоны, и мотоциклы, и велосипедисты, и пешеходы, конечно, а также уязвимые категории пользователей».

CAA-Quebec отмечает, что многие аварии можно предотвратить: полицейские отчёты за 2020–2024 годы показывают, что основными причинами смертельных аварий летом являются отвлечённое вождение, превышение скорости и вождение в состоянии опьянения.

«Это «мелкая неосторожность», но последствия оказываются драматичными — гибнут люди, хотя мы склонны считать эти поступки незначительными, — добавляет представитель CAA-Quebec Симон-Пьер Пулэн. — Загорается жёлтый свет, вы ускоряетесь, идёте на риск».

В 2024 году CAA-Quebec зафиксировала 379 смертей на дорогах Квебека — это на 5,6% больше среднего показателя за 2019–2023 годы, что делает этот год третьим по количеству жертв на дорогах с 2013 года.

Прошлым летом было зарегистрировано 83 смертельных случая, связанных с дорожными происшествиями, по сравнению с 93 в 2023 году и 116 в 2022 году.

CAA-Quebec также сообщает, что в последние годы наблюдается всплеск смертности на дорогах после Дня труда и до середины ноября.

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