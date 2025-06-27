До дня переезда осталось 5 дней. Монреаль призывает обращаться в службу 311 для получения помощи

По словам представителя города Филиппа Сабурина, около 270 семей в настоящее время получают помощь от города через Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM). Ситуация сравнима с прошлым годом, хотя цифры немного выше — уровень вакантных квартир в Монреале остаётся низким.

«Это жилищный кризис. Город предпринял меры для помощи жителям, удвоив бюджет», — заявил Сабурин на пресс-конференции в четверг.

По данным Société d’habitation du Québec (SHQ), примерно 1990 человек по всей провинции получают помощь от около 40 жилищных организаций. Бюджет на поддержку увеличился с 1,5 до 3,5 миллиона долларов за последние шесть лет.

«Мы просим людей, которые ещё не нашли квартиру, обращаться к нам по телефону 311. Есть поддержка для тех, кто ищет жильё, есть временное жильё, мы предлагаем хранение вещей и можем помогать людям, пока их ситуация не стабилизируется», — объяснил Сабурин.

Он выразил уверенность, что в городе достаточно ресурсов и финансирования для помощи всем нуждающимся: «Никто не останется без крыши над головой к 1 июля».

Свежий отчёт Statistics Canada показывает, что арендная плата выросла почти на 71% с 2019 года, что особенно тяжело отражается на семьях и жителях с низким доходом. Средняя запрашиваемая арендная плата за двухкомнатную квартиру составила 1930 долларов в первом квартале 2025 года по сравнению с 1130 долларами шесть лет назад.

«Поиск квартиры очень сложен. Рынок очень напряжённый. Если вы можете остаться в своей квартире — оставайтесь», — сказал Сабурин.

Однако координатор группы защиты жилищных прав FRAPRU Катрин Люсси отметила, что ситуация ухудшилась. По состоянию на четверг, 283 домохозяйства получали поддержку от OMHM.

«Это точно больше, чем в прошлом году. В прошлом году в это время было 268 домохозяйств. Мы видим небольшой рост, несмотря на то, что уровень вакантности даже немного увеличился», — сказала Люсси.

Она также подчеркнула, что данные Statistics Canada не стали неожиданностью из-за отсутствия мер по сдерживанию роста арендной платы с начала кризиса в 2018 году.

«Некоторые арендаторы вынуждены делать трудный выбор: временно жить у родственников, спать в машине или снимать квартиру, которую не могут себе позволить. После 1 июля многим потребуется помощь продовольственных банков, потому что они на пределе своих возможностей», — добавила Люсси.

Она отметила, что после 1 июля количество нуждающихся в помощи может увеличиться, так как для некоторых поиск нового жилья затягивается на недели или даже месяцы.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.