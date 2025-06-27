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Новости Породы вулканического пояса Нуввуагиттук в Квебеке подтверждены как древнейшие из известных на Земле
Остров Молсон на юге Квебека

Породы вулканического пояса Нуввуагиттук в Квебеке подтверждены как древнейшие из известных на Земле

Виктория Христова Июн 27, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 13 Просмотров

Это открытие разрешает многолетние научные споры о возрасте этих образований.

 

Методы датирования: Учёные применили два независимых радиоизотопных метода (анализ распада самария-неодима), которые дали идентичные результаты.

Породы представляют собой метаморфизованные базальтовые интрузии — фрагменты древнейшей земной коры, сформировавшиеся при проникновении магмы в существующие слои.

Образцы относятся к Гадейскому эону (4,5–4 млрд лет назад), периоду, когда Земля уже имела океаны и атмосферу, но её геологическая летопись почти не сохранилась.

Породы образовались при контакте магмы с дождевой водой из первичных океанов, что указывает на наличие жидкой воды уже 4,16 млрд лет назад.

Химический состав образцов может раскрыть данные о температуре первых океанов, составе атмосферы и условиях для возникновения жизни.

Ранее датировки пояса колебались от 3,8 до 4,3 млрд лет из-за методологических расхождений. Новое исследование подтверждает верхнюю границу этого диапазона.

Хотя кристаллы циркона из Австралии старше (4,4 млрд лет), породы Нуввуагиттука — древнейший сохранившийся массив горных пород.

Пояс расположен на восточном побережье Гудзонова залива, в 40 км от инуитского поселения Инукжуак.

В 2025 году местные инуиты ограничили доступ учёных к образцам из-за чрезмерного отбора проб, что подчёркивает важность баланса между наукой и правами коренных народов.

Это открытие переопределяет наше понимание ранней Земли, предоставляя уникальное окно в эпоху, когда формировались первые континенты и океаны.

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