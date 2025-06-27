Гражданский процесс против Жильбера Розона был омрачён эмоциональными вспышками и угрозами

В четверг во время перерыва в зале суда актриса Дани Френе, одна из девяти женщин, подавших в суд на Розона по обвинению в сексуальном насилии, публично набросилась на подсудимого, назвав его лжецом и используя грубые выражения после того, как он полностью отверг все обвинения в её адрес и в адрес её падчерицы, актрисы Саломе Корбо.

Розон, покидая зал суда, пробормотал: «Без класса». После его ухода муж Френе и отец Корбо, Стефано Корбо, якобы дёрнул Розона за ухо, а затем схватил его за горло и угрожал. Проходя мимо журналистов, Розон пожаловался, что его «оскорбляют прямо в зале суда». Он настаивал, что дал показания под присягой и что обвинения против него абсурдны. Вернувшись к судье Шанталь Трембле, Розон сообщил, что Корбо угрожал ему физической расправой.

Судья немедленно вызвала Корбо на свидетельскую трибуну, удалила его из зала и потребовала, чтобы он следил за процессом дистанционно. Затем суд был досрочно прерван на обед, чтобы дать всем возможность успокоиться.

Ранее Розон категорически отверг все обвинения Френе, которая утверждает, что он дважды её изнасиловал и приставал к ней — в первый раз после закрытия фестиваля Just for Laughs в 1988 году, когда она работала организатором уличных мероприятий. По её словам, Розон отвёл её в лесную зону на своей территории, снял с неё куртку и изнасиловал. Розон назвал эти обвинения «полностью неправдоподобными», отметив, что на его участке никогда не было леса и он даже не помнит, чтобы видел Френе на той вечеринке.

Он также отрицал факт приставаний на скамейке на острове Сент-Элен и заявил, что никогда не был у неё дома и не вступал с ней в какие-либо отношения.

Саломе Корбо, не являющаяся официальной потерпевшей в этом деле, но выступавшая как свидетель, рассказала, что в 13 лет Розон якобы прижал её в лестничной клетке на закрытии фестиваля и совершил сексуальное насилие. Розон назвал эти заявления «непристойными» и предположил, что это связано с тем, что Корбо — падчерица Френе.

Розон обвиняется девятью женщинами в гражданском порядке на сумму около 14 миллионов долларов. Все иски объединены в одно дело, начавшееся в декабре 2024 года. Первоначально женщины пытались подать коллективный иск, но после апелляции Розона коллективное дело было отклонено в 2020 году Верховным судом Квебека.

В ходе суда уже выступили 42 свидетеля, включая девять истцов и семь других женщин, которые также заявили о сексуальном насилии со стороны Розона. Процесс неоднократно прерывался из-за юридических споров и эмоциональных вспышек.

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