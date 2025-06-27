Новое грибковое заболевание под названием Neopestalotiopsis угрожает клубничным плантациям в Канаде

На сегодняшний день лекарства от этой болезни не существует: она быстро распространяется и поражает все части растения — листья, плоды и корневую систему.

Фермер из Острова Принца Эдуарда Мэттью Комптон рассказал, что болезнь буквально уничтожает здоровые растения, превращая их в слабые и малоурожайные. Вместо обычного густого ряда клубники теперь видны редкие и узкие ряды с пропусками там, где погибли заражённые растения. Комптон отмечает, что один из сортов вообще не будет собран, а урожайность другого сорта сократилась вдвое. По его оценкам, потери для бизнеса составят около 20–25% в этом году.

Фунгициды могут замедлить распространение болезни, но не уничтожают её полностью. Недавно один из фунгицидов был одобрен для экстренного применения на клубничных полях в большинстве провинций Канады, чтобы хотя бы сдерживать распространение заболевания.

Neo-P впервые зарегистрировали во Флориде в 2017 году, где она вызвала серьёзные вспышки. С тех пор болезнь распространилась в Мексику, восточные штаты США и Канаду. Первый случай в Канаде был зафиксирован в Онтарио в 2020 году. В 2021 году министерство сельского хозяйства Онтарио предупредило фермеров о необходимости быть начеку, так как болезнь наносит серьёзный экономический ущерб.

Симптомы заболевания:

На листьях появляются небольшие пятна со светлым центром и тёмной каймой, которые со временем увеличиваются и принимают неправильную форму. В дальнейшем плоды могут полностью загнить и мумифицироваться.

Вывод:

Neo-P представляет серьёзную угрозу для канадских производителей клубники, требует постоянного мониторинга и применения профилактических мер, так как полностью вылечить заражённые растения невозможно.

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