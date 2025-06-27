Два миротворца из Канаваке уходят на пенсию в эти выходные после 34 лет службы

Клинт Джейкобс (59 лет) и Уолтер Монтур (56 лет) начали свою карьеру год спустя после Кризиса в Ока в 1990 году, когда община Каниен’кеха:ка на южном берегу Монреаля переживала совсем иную эпоху.

«Когда я был принят на работу после кризиса, нам приходилось бороться за сохранение нашей юрисдикции, потому что на территории патрулировали и другие полицейские силы, и всегда возникали юридические вопросы, — рассказал Монтур. — Были времена, когда те же полицейские организации пытались оспаривать нашу юрисдикцию, но мы всегда остаёмся здесь».

«Эта работа тогда точно не была популярной, — добавил Джейкобс. — Внутри общины было много разногласий. Кризис в Ока произошёл всего за год до этого, и наш совет… чувствовал, что может потерять юрисдикцию внутри общины, на своей территории».

Джейкобс — самый старый по стажу миротворец Кановаке: он присоединился к силам в июле 1991 года. Монтур последовал за ним, получив значок в октябре того же года.

Оба мужчины чувствовали призвание к этой работе. Для Монтура это стало семейной традицией.

«Мой отец до меня, а его отец до него были миротворцами в Кановаке, — сказал он. — Пока здесь существовала полиция, всегда был Монтур на службе».

Брат Монтура, Кеннет, также служит в полиции и продолжит семейную традицию.

Монтур серьёзно воспринял совет отца относительно этой профессии.

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