Два миротворца из Канаваке уходят на пенсию в эти выходные после 34 лет службы

«Когда я был принят на работу после кризиса, нам приходилось бороться за сохранение нашей юрисдикции, потому что на территории патрулировали и другие полицейские силы, и всегда возникали юридические вопросы, — рассказал Монтур. — Были времена, когда те же полицейские организации пытались оспаривать нашу юрисдикцию, но мы всегда остаёмся здесь».
«Эта работа тогда точно не была популярной, — добавил Джейкобс. — Внутри общины было много разногласий. Кризис в Ока произошёл всего за год до этого, и наш совет… чувствовал, что может потерять юрисдикцию внутри общины, на своей территории».
Джейкобс — самый старый по стажу миротворец Кановаке: он присоединился к силам в июле 1991 года. Монтур последовал за ним, получив значок в октябре того же года.
Оба мужчины чувствовали призвание к этой работе. Для Монтура это стало семейной традицией.
«Мой отец до меня, а его отец до него были миротворцами в Кановаке, — сказал он. — Пока здесь существовала полиция, всегда был Монтур на службе».
Брат Монтура, Кеннет, также служит в полиции и продолжит семейную традицию.
Монтур серьёзно воспринял совет отца относительно этой профессии.
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