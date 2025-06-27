Более половины новых домов в Квебеке имеют серьёзные дефекты, несмотря на гарантии

Многие уверены: купив новый дом, можно не беспокоиться о ремонте и скрытых проблемах. Ведь есть гарантия застройщика и государственная гарантия на новое жильё — казалось бы, что может пойти не так? Однако реальность не так радужна, как кажется: даже современные дома не застрахованы от серьёзных дефектов, которые часто остаются незамеченными для неспециалиста.

Тревожная статистика

С 2015 года организация по гарантии жилищного строительства (GCR) провела проверки более чем 68 000 новых домов в Квебеке. В результате оказалось, что у более половины из них выявлены значительные несоответствия и дефекты. Исправление таких недочётов может обойтись владельцу в 15 раз дороже, чем если бы они были обнаружены на раннем этапе.

Почему нужна инспекция нового дома?

Даже только что построенный дом может иметь скрытые проблемы: плохо загерметизированные швы, неправильно настроенную вентиляцию, недостаточную изоляцию и многое другое. Эти детали не всегда заметны на первый взгляд, но способны существенно ухудшить комфорт проживания и увеличить расходы на содержание жилья.

Гарантия GCR действительно предоставляет определённую защиту, но она ограничена по времени: от одного до трёх лет в зависимости от типа дефекта. Кроме того, без официального отчёта инспектора или фотографий доказать свою правоту перед застройщиком или гарантийной организацией бывает непросто. Инспекция — это не только способ обнаружить дефекты, но и юридическая защита для покупателя.

Когда проводить инспекцию?

Эксперты рекомендуют проводить инспекцию нового дома на трёх ключевых этапах:

Перед принятием дома — чтобы выявить дефекты отделки и монтажа. До закрытия стен (если возможно) — чтобы проверить изоляцию, структуру, водопровод и электрику до того, как они будут скрыты. Перед окончанием гарантийного срока — на четвёртый или пятый год, чтобы обнаружить дефекты, которые ещё покрываются гарантией и могут проявиться только со временем.

Вывод

Покупка нового дома — радостное и важное событие, но не стоит пренебрегать профессиональной инспекцией. Это инвестиция в спокойствие, комфорт и долговечность вашего жилья. Даже при наличии гарантии, инспекция остаётся лучшим способом защитить свои интересы и избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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