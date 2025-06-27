Опросы, партии, лидеры… Что об этом думает обыватель?

В последнем опросе Léger, проведённом по заказу Quebecor Media, за Либеральную партию Квебека проголосовали бы 28% респондентов, если бы выборы состоялись сегодня. Таким образом, либералы получили на 7 процентных пунктов больше, чем в предыдущем опросе Léger, проведённом в мае, до избрания Родригеса лидером партии.

По данным опроса, опубликованного в четверг, PLQ теперь всего на два пункта отстаёт от Parti Québécois (PQ), который по-прежнему лидирует с 30% голосов, однако за это время суверенисты потеряли 3 процентных пункта.

Опрос Pallas Data, опубликованный на прошлой неделе сразу после победы Родригеса на выборах лидера PLQ, также показал рост поддержки либералов. По его данным, у либералов 26% голосов, у PQ — 31%. В предыдущем опросе Pallas Data, опубликованном в марте, либералы получили 22% поддержки.

Рост недовольства CAQ

Coalition Avenir Québec (CAQ) продолжает терять поддержку. По данным Léger, партия Франсуа Лего потеряла ещё 3 пункта и теперь имеет лишь 17% поддержки. CAQ всё ещё опережает Консервативную партию (14%, рост на 1 пункт с мая) и Québec solidaire (9%, минус 1 пункт с мая).

Снижение поддержки CAQ совпадает с ростом недовольства правительством Лего среди жителей Квебека. По опросу Léger-Québecor, 65% респондентов недовольны работой правительства CAQ — на 4 пункта больше, чем в предыдущем опросе. В то же время 28% участников удовлетворены работой правительства — на 4 пункта меньше, чем ранее.

На прошлой неделе, когда другой опрос показал снижение поддержки CAQ, Лего заявил, что такие результаты только мотивируют его «бороться» за жителей Квебека.

На вопрос о том, кто, по мнению респондентов, был бы лучшим премьером Квебека, 23% выбрали лидера PQ Поля Сен-Пьера Пламандона, 19% — Родригеса, а 17% — Лего. Половина опрошенных считает, что Лего должен уйти с поста лидера CAQ.

Рост поддержки суверенитета среди молодёжи

Что касается суверенитета Квебека, 33% респондентов поддерживают эту идею, 59% — против, 8% не определились или не ответили. Поддержка независимости осталась стабильной по сравнению с предыдущим месяцем, однако среди молодёжи 18–34 лет за суверенитет высказались 48% — это выше, чем среди возрастных групп 35–54 года (28%) и 55+ (35%).

Опрос Léger-Québecor проводился онлайн среди 1056 жителей Квебека с 20 по 22 июня. Из-за онлайн-формата не указывается погрешность, однако для вероятностной выборки такого размера она не превышала бы ±3% в 95% случаев.

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