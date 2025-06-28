Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Лонгёе мужчина пострадал в результате стрельбы
https://www.ctvnews.ca/

В Лонгёе мужчина пострадал в результате стрельбы

Виктория Христова Июн 28, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 17 Просмотров

В среду вечером на южном берегу Монреаля произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия.

 

Полиция Лонгёя (SPAL) отреагировала на вызов по номеру 911, поступивший в 20:30, по адресу 1700, авеню Виктория в районе Гринфилд-Парк.

По прибытии на место стражи порядка обнаружили мужчину примерно 30 лет с огнестрельными ранениями в верхнюю часть тела.

Пострадавший был немедленно доставлен в больницу. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

На данный момент никто не задержан.

В районе происшествия установлен охранный периметр, полиция продолжает работу на месте и ведёт расследование обстоятельств инцидента.

Жителей просят сохранять бдительность и сообщать о любой подозрительной активности.

Если хотите, могу расширить публикацию или добавить комментарии экспертов или очевидцев.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*