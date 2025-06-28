В Лонгёе мужчина пострадал в результате стрельбы

В среду вечером на южном берегу Монреаля произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия.

Полиция Лонгёя (SPAL) отреагировала на вызов по номеру 911, поступивший в 20:30, по адресу 1700, авеню Виктория в районе Гринфилд-Парк.

По прибытии на место стражи порядка обнаружили мужчину примерно 30 лет с огнестрельными ранениями в верхнюю часть тела.

Пострадавший был немедленно доставлен в больницу. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

На данный момент никто не задержан.

В районе происшествия установлен охранный периметр, полиция продолжает работу на месте и ведёт расследование обстоятельств инцидента.

Жителей просят сохранять бдительность и сообщать о любой подозрительной активности.

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