Квебек ужесточает финансовую политику для школ: дефициты и использование резервов запрещены

Министерство образования Квебека уведомило все школьные советы и центры обслуживания школ о том, что с 30 июня 2025 года им будет запрещено использовать накопленные резервы и формировать дефицитные бюджеты для смягчения последствий последних сокращений финансирования.

В письме, направленном заместителем министра образования Кароль Арав и полученном изданием CTV News, подчёркивается, что образовательные учреждения больше не смогут компенсировать сокращения за счёт ранее накопленных средств. Кроме того, школьные советы не смогут подавать запросы на утверждение дефицитного бюджета на 2025–2026 учебный год, поскольку ограничение на использование резервов теперь установлено на нулевую отметку.

«Правило использования резервов было введено, чтобы позволить государственным образовательным учреждениям отчитываться о дефиците в пределах разрешённого лимита без необходимости подачи запроса министру образования, — пояснила Арав в письме. — Теперь, когда лимит установлен на уровне 0%, образовательные учреждения больше не смогут представлять дефицитный бюджет».

Заместитель министра также отметила, что даже в случае запроса разрешения на дефицит, министерство не планирует его давать.

Реакция ассоциации англоязычных школьных советов

Ассоциация англоязычных школьных советов Квебека (QESBA) выразила шок и возмущение новыми правилами. В заявлении ассоциации говорится, что они «потрясены, возмущены и глубоко встревожены» новостями.

Правительство Коалиции за будущее Квебека ранее объявило о сокращении бюджета образования на 570 миллионов долларов, что дополнило уже сокращённые в декабре 200 миллионов.

«Это правительство ожидает, что мы будем осуществлять эти астрономические сокращения за счёт наших учеников, что совершенно неприемлемо. Эти опрометчивые решения будут иметь разрушительные и долгосрочные последствия для целого поколения учащихся», — заявил президент QESBA Джо Ортона 13 июня.

«Этот финансовый кризис не был создан школьными советами, и мы не позволим пожертвовать целостностью нашей школьной системы ради решения дефицита правительства», — добавил он.

Министерство образования и учительские профсоюзы

В своём письме Кароль Арав призвала административные команды школ найти наилучшие решения, сохраняя при этом максимально возможный объём услуг для учащихся: «Несмотря на трудности, мы уверены, что вы сможете найти оптимальные решения, сохраняя качество образования».

Однако в тот же день, когда было отправлено письмо, Федерация автономного профсоюза учителей (FAE) потребовала отставки министра образования Бернара Дренвиля, заявив, что он не соответствует занимаемой должности.

Вывод:

Новые финансовые ограничения вызвали резкую критику со стороны школьных советов и профсоюзов, которые опасаются негативного влияния на качество образования. Впереди — непростой период для школ и учеников Квебека.

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