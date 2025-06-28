Арендная плата в Монреале выросла почти на 71% с 2019 года

Согласно новому отчету агентства Statistics Canada, стоимость аренды жилья в Монреале с 2019 года выросла почти на 71%. Средняя запрашиваемая арендная плата за двухкомнатную квартиру в первом квартале 2025 года составила $1 930 по сравнению с $1 130 шесть лет назад.

В других городах Квебека, таких как Драммондвиль и Шербрук, арендная плата за двухкомнатную квартиру за тот же период практически удвоилась — с примерно $600 до более $1 200.

Несмотря на резкий рост цен, Монреаль по-прежнему занимает относительно скромное место среди крупных канадских городов по уровню арендной платы: в рейтинге 2025 года он оказался на 17-й позиции. Для сравнения: в Ванкувере средняя цена за двухкомнатную квартиру составляет $3 170, а в Торонто — $2 690. В то же время, за последние шесть лет арендная плата в Ванкувере увеличилась лишь на 27%, а в Торонто — всего на 5%.

В отчете отмечается, что объявленные цены на аренду (asking rents), как правило, выше, чем платят давние арендаторы, поскольку последние часто пользуются преимуществами старых договоров и регулируемых ставок. Таким образом, объявленные цены отражают актуальные тенденции рынка и демонстрируют, с какими расходами сталкиваются новые арендаторы.

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