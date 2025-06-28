Комиссар по официальным языкам обеспокоен неспособностью обеспечить двуязычие госслужащих

Комиссар по официальным языкам Канады Раймон Тиберж выразил обеспокоенность в связи с неспособностью федерального правительства выполнять требования закона о двуязычии государственных служащих, установленные Законом об официальных языках. Его ежегодный отчёт, опубликованный во вторник, подчёркивает, что, несмотря на определённый прогресс, системные проблемы остаются.

Тиберж отмечает, что из пяти рекомендаций, касающихся всех соответствующих федеральных учреждений, четыре были выполнены лишь частично, а пятая не реализована вовсе. «Федеральные учреждения имели два года для выполнения моих рекомендаций. Я призываю их разработать более формальные планы и механизмы для полного внедрения моих рекомендаций», — заявил он.

Особое внимание в отчёте уделяется проблеме владения вторым языком среди руководителей госслужбы. Тиберж подчеркивает, что все руководители в регионах, определённых как двуязычные, должны обладать необходимыми навыками для соблюдения права сотрудников получать руководство на выбранном ими официальном языке.

По словам комиссара, предстоящее повышение минимальных требований к уровню владения вторым языком для руководителей — это шаг в правильном направлении, однако он обеспокоен судьбой сотрудников, находящихся под началом одноязычных руководителей или тех, кто не соответствует языковым требованиям.

Тиберж рекомендует президенту Казначейства создать механизм мониторинга, чтобы федеральные учреждения гарантировали соблюдение языковых прав работников в двуязычных регионах. Согласно модернизации Закона об официальных языках, с июня 2025 года право работать на выбранном официальном языке распространяется на всех государственных служащих, чьи должности находятся в двуязычных регионах, независимо от языкового статуса должности.

Поправки к регламенту об официальных языках привели к пересмотру порядка их применения на основе переписи 2021 года. В результате около 700 офисов должны будут предоставлять услуги на двух языках. Однако, как отмечает комиссар, реализация этих изменений может столкнуться с трудностями: руководители регионов указывают на проблемы с набором двуязычного персонала и ограниченные бюджеты на языковое обучение.

Тиберж отмечает, что сокращение бюджета федеральной госслужбы в последние месяцы может негативно сказаться на выполнении языковых обязательств. Он рекомендует администраторам учитывать языковые права сотрудников при реализации бюджетных сокращений и обеспечить их соблюдение к 30 мая 2027 года.

В отчёте также содержится критика в адрес Канцелярии Тайного совета — департамента премьер-министра — после расследования работы Комиссии по чрезвычайному положению, оценивавшей целесообразность введения чрезвычайного положения для прекращения оккупации Оттавы протестующими дальнобойщиками.

Комиссар по официальным языкам призывает федеральные учреждения к более строгому соблюдению языковых обязательств и обеспечению прав сотрудников на работу на выбранном ими официальном языке, несмотря на существующие вызовы и бюджетные ограничения.

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