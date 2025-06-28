Экономика Квебека показала рост в первом квартале 2025 года

Согласно данным статистического института Квебека, скорректированный с учётом инфляции валовой внутренний продукт (ВВП) провинции вырос на 0,5% в первом квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом.

Основным драйвером роста стало увеличение инвестиций в бизнес-сектор: расходы на инвестиции выросли на 1,8% за первые три месяца года после роста на 3,4% в предыдущем квартале. Кроме того, общий объём экспорта товаров и услуг увеличился на 2,3% — это самый высокий показатель со второго квартала 2022 года. Импорт также вырос — на 1,6%.

В то же время потребительские расходы сократились на 0,4%, прервав шестиквартальную серию роста.

В годовом выражении ВВП Квебека увеличился на 2,1% в первом квартале 2025 года. Эти данные свидетельствуют о стабильном, хотя и умеренном, экономическом росте провинции, несмотря на снижение потребительской активности.

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