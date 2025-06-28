Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости День национального праздника Квебека стал самым жарким июньским днём в истории Монреаля
https://cher-is.com/

День национального праздника Квебека стал самым жарким июньским днём в истории Монреаля

Виктория Христова Июн 28, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 12 Просмотров

Во вторник, в День национального праздника Квебека (Fête nationale), Монреаль пережил самое жаркое 24 июня за всю историю наблюдений. По данным Environment Canada, температура в городе достигла 35,6°C, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда, установленного 61 год назад — 35°C 30 июня 1964 года. Наблюдения ведутся в аэропорту имени Трюдо с 1942 года.

 

Жара и высокая влажность охватили не только Монреаль, но и большую часть Онтарио, а также восточное побережье США. В таких городах, как Нью-Йорк, Балтимор, Филадельфия и Бостон, температура превысила 38°C. Национальная метеорологическая служба США ожидала, что десятки городов установят или повторят дневные температурные рекорды.

В Квебеке новые рекорды температуры были зафиксированы не только в Монреале, но и в Труа-Ривьер, Викториавилле и Бэ-Комо.

Власти рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности: пить больше воды, проводить время в прохладных помещениях и избегать длительного пребывания на открытом солнце в часы пиковой жары.

Этот исторический рекорд подчеркивает тенденцию к увеличению частоты и интенсивности волн жары в регионе.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*