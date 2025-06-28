День национального праздника Квебека стал самым жарким июньским днём в истории Монреаля

Жара и высокая влажность охватили не только Монреаль, но и большую часть Онтарио, а также восточное побережье США. В таких городах, как Нью-Йорк, Балтимор, Филадельфия и Бостон, температура превысила 38°C. Национальная метеорологическая служба США ожидала, что десятки городов установят или повторят дневные температурные рекорды.
В Квебеке новые рекорды температуры были зафиксированы не только в Монреале, но и в Труа-Ривьер, Викториавилле и Бэ-Комо.
Власти рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности: пить больше воды, проводить время в прохладных помещениях и избегать длительного пребывания на открытом солнце в часы пиковой жары.
Этот исторический рекорд подчеркивает тенденцию к увеличению частоты и интенсивности волн жары в регионе.
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