Вандализм и поломки: большинство самоочищающихся туалетов Монреаля закрыты

Городские власти признают: большинство самоочищающихся общественных туалетов Монреаля в настоящее время не работают и закрыты из-за технических неисправностей. Несмотря на значительные инвестиции и надежды на повышение чистоты и доступности городской инфраструктуры, проект столкнулся с серьёзными трудностями.

Семь самоочищающихся туалетов, установленных в Монреале с 2018 года, по большей части вышли из строя. Жители города всё чаще сталкиваются с табличкой «Закрыто» на дверях этих объектов, что вызывает разочарование и шутки в социальных сетях — пользователи отмечают, что «ничего так не символизирует Монреаль, как дорогостоящий самоочищающийся туалет, который не работает».

Городские власти сообщают, что осведомлены о проблеме и рассматривают дальнейшие шаги по ремонту или замене оборудования. Однако уже сейчас обсуждается вопрос о целесообразности дальнейших инвестиций в подобные технологии, особенно на фоне международного опыта: например, в Японии от части автоматизированных решений отказались в пользу традиционных методов обслуживания, которые оказались более эффективными и экономичными в долгосрочной перспективе.

В настоящее время администрация города изучает возможность закупки новых моделей самоочищающихся туалетов, несмотря на текущие трудности с уже установленными. Тем временем жителям и гостям города приходится искать альтернативные варианты, а городские службы продолжают решать проблему доступности общественных туалетов.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.