Прогноз: в Монреале и окрестностях ожидаются сильные дожди и грозы

Специальное метеорологическое предупреждение распространяется на следующие регионы:
- Монреаль
- Монтережи
- Восточные Кантоны
- Буа-Фран
- Ланодьер
- Лорантиды
- Оттава
В ECCC отмечают, что возможны локальные скопления воды, а некоторые реки могут выйти из берегов из-за повышения уровня воды. В южной и центральной частях Квебека дожди начнутся в пятницу днём и продлятся до субботнего утра. В западных районах осадки могут продолжаться до субботнего вечера.
Жителям рекомендуют проявлять осторожность, особенно вблизи водоёмов и в районах, подверженных подтоплениям. Власти советуют следить за обновлениями прогноза погоды и при необходимости следовать инструкциям местных служб.
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