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Новости Прогноз: в Монреале и окрестностях ожидаются сильные дожди и грозы
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Прогноз: в Монреале и окрестностях ожидаются сильные дожди и грозы

Степан Артемьевский Июн 28, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 14 Просмотров

В конце недели в регион Большого Монреаля и другие районы южного, центрального и западного Квебека придут продолжительные дожди и грозы. По данным Environment and Climate Change Canada (ECCC), общее количество осадков составит от 25 до 50 миллиметров, а в отдельных районах, особенно при прохождении гроз, может превысить 50 мм.

 

Специальное метеорологическое предупреждение распространяется на следующие регионы:

  • Монреаль
  • Монтережи
  • Восточные Кантоны
  • Буа-Фран
  • Ланодьер
  • Лорантиды
  • Оттава

В ECCC отмечают, что возможны локальные скопления воды, а некоторые реки могут выйти из берегов из-за повышения уровня воды. В южной и центральной частях Квебека дожди начнутся в пятницу днём и продлятся до субботнего утра. В западных районах осадки могут продолжаться до субботнего вечера.

Жителям рекомендуют проявлять осторожность, особенно вблизи водоёмов и в районах, подверженных подтоплениям. Власти советуют следить за обновлениями прогноза погоды и при необходимости следовать инструкциям местных служб.

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