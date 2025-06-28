Гидро-Квебек вызвала профсоюз на трудовой трибунал из-за нехватки работников после шторма

Праздники и нехватка кадров
«Было сложно мобилизовать команды, отчасти из-за праздника», — пояснил представитель Hydro-Québec Луи-Оливье Батти в интервью Noovo Info. Обычно в праздничные дни компания ожидает, что откликнется 40–50% работников, однако во вторник ответили лишь около 10%.
Критика со стороны профсоюза
Фредерик Савар, представитель профсоюза работников Hydro-Québec (SCFP 1500), заявил, что эта ситуация подчеркивает недостатки в планировании компании и управлении рабочими процессами. Он также отметил, что руководство Hydro-Québec проявило «лицемерие», обратившись в трудовой трибунал с требованием принудить сотрудников к работе, несмотря на то, что уже в среду все команды были распущены и отправлены обратно в свои регионы, хотя ещё оставались аварии, связанные со штормом.
Восстановление электроснабжения
По состоянию на четверг, Hydro-Québec сообщила, что ситуация практически разрешена: 95% клиентов, пострадавших от отключений электроэнергии из-за шторма 23 июня, уже восстановили электроснабжение. К утру пятницы без электричества оставалось лишь 241 из почти 420 000 адресов.
Вывод:
Ситуация после шторма в очередной раз показала, насколько важно эффективное планирование и координация между руководством и сотрудниками, особенно в праздничные дни, когда потребность в оперативных действиях возрастает.
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