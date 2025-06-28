Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Гидро-Квебек вызвала профсоюз на трудовой трибунал из-за нехватки работников после шторма
Logo
Лого ГидроКвебека

Гидро-Квебек вызвала профсоюз на трудовой трибунал из-за нехватки работников после шторма

Виктория Христова Июн 28, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 14 Просмотров

После сильного шторма, прошедшего в понедельник и оставившего более 100 000 клиентов в районе Квебек-Сити без электричества, государственная энергетическая компания Hydro-Québec столкнулась с проблемой нехватки рабочих для восстановления электроснабжения. Несмотря на попытки оперативно вернуть электричество, лишь немногие сотрудники откликнулись на призыв о помощи, что, по мнению руководства, связано с празднованием Дня Сен-Жан-Батиста (Fête Nationale).

 

Праздники и нехватка кадров

«Было сложно мобилизовать команды, отчасти из-за праздника», — пояснил представитель Hydro-Québec Луи-Оливье Батти в интервью Noovo Info. Обычно в праздничные дни компания ожидает, что откликнется 40–50% работников, однако во вторник ответили лишь около 10%.

Критика со стороны профсоюза

Фредерик Савар, представитель профсоюза работников Hydro-Québec (SCFP 1500), заявил, что эта ситуация подчеркивает недостатки в планировании компании и управлении рабочими процессами. Он также отметил, что руководство Hydro-Québec проявило «лицемерие», обратившись в трудовой трибунал с требованием принудить сотрудников к работе, несмотря на то, что уже в среду все команды были распущены и отправлены обратно в свои регионы, хотя ещё оставались аварии, связанные со штормом.

Восстановление электроснабжения

По состоянию на четверг, Hydro-Québec сообщила, что ситуация практически разрешена: 95% клиентов, пострадавших от отключений электроэнергии из-за шторма 23 июня, уже восстановили электроснабжение. К утру пятницы без электричества оставалось лишь 241 из почти 420 000 адресов.

Вывод:
Ситуация после шторма в очередной раз показала, насколько важно эффективное планирование и координация между руководством и сотрудниками, особенно в праздничные дни, когда потребность в оперативных действиях возрастает.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*