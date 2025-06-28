Гидро-Квебек вызвала профсоюз на трудовой трибунал из-за нехватки работников после шторма

После сильного шторма, прошедшего в понедельник и оставившего более 100 000 клиентов в районе Квебек-Сити без электричества, государственная энергетическая компания Hydro-Québec столкнулась с проблемой нехватки рабочих для восстановления электроснабжения. Несмотря на попытки оперативно вернуть электричество, лишь немногие сотрудники откликнулись на призыв о помощи, что, по мнению руководства, связано с празднованием Дня Сен-Жан-Батиста (Fête Nationale).

Праздники и нехватка кадров

«Было сложно мобилизовать команды, отчасти из-за праздника», — пояснил представитель Hydro-Québec Луи-Оливье Батти в интервью Noovo Info. Обычно в праздничные дни компания ожидает, что откликнется 40–50% работников, однако во вторник ответили лишь около 10%.

Критика со стороны профсоюза

Фредерик Савар, представитель профсоюза работников Hydro-Québec (SCFP 1500), заявил, что эта ситуация подчеркивает недостатки в планировании компании и управлении рабочими процессами. Он также отметил, что руководство Hydro-Québec проявило «лицемерие», обратившись в трудовой трибунал с требованием принудить сотрудников к работе, несмотря на то, что уже в среду все команды были распущены и отправлены обратно в свои регионы, хотя ещё оставались аварии, связанные со штормом.

Восстановление электроснабжения

По состоянию на четверг, Hydro-Québec сообщила, что ситуация практически разрешена: 95% клиентов, пострадавших от отключений электроэнергии из-за шторма 23 июня, уже восстановили электроснабжение. К утру пятницы без электричества оставалось лишь 241 из почти 420 000 адресов.

Вывод:

Ситуация после шторма в очередной раз показала, насколько важно эффективное планирование и координация между руководством и сотрудниками, особенно в праздничные дни, когда потребность в оперативных действиях возрастает.

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