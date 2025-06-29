Легендарное здание Bay в центре Монреаля становится «трофейным активом» для девелоперов

Легендарное здание Hudson’s Bay на улице Сент-Кэтрин в центре Монреаля действительно превращается в «трофейный актив» для девелоперов. После закрытия флагманского магазина, который проработал 134 года и был символом современного центра города, интерес к этому объекту среди инвесторов и застройщиков только растёт .

По словам экспертов, здание находится в самом сердце делового и торгового центра Монреаля, рядом с обновлённой площадью Филлипса и будущими отелями и жилыми башнями. Если проекты по редевелопменту будут реализованы грамотно, это место может стать катализатором нового этапа развития района, привлекая жителей, бизнесы и туристов.

В последние годы уже обсуждались планы по созданию на этом месте современного многофункционального комплекса. Так, компания HBC совместно с RioCan планировала возвести 25-этажную офисную башню и обновить торговые площади, сохранив при этом историческое наследие здания и его связь с городской средой. Несмотря на то, что текущие планы не включают жилой компонент, эксперты не исключают, что в будущем он может появиться, учитывая растущий спрос на жильё в центре города.

Главное — не допустить, чтобы здание долго пустовало, поскольку это может негативно сказаться на имидже района и привлечь нежелательные явления. Поэтому городские власти и бизнес-сообщество заинтересованы в скорейшем запуске нового проекта, который сможет снова сделать это место центром притяжения для жителей и гостей Монреаля.

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