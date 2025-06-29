В Монреале назначен директор нового Бюро французского языка

Город Монреаль сделал важный шаг в защите и продвижении французского языка, назначив Орели Арно директором недавно созданного Бюро французского языка (Bureau de la langue française). Бюро было учреждено в феврале этого года по рекомендации городского Комитета по французскому языку, возглавляемого бывшим временным лидером Квебекской партии Луизой Харел.

Опыт и миссия нового директора

Орели Арно занимала ключевые должности в администрации Монреаля с 2016 года, курируя такие направления, как примирение с коренными народами, экологический переход, транспорт и, конечно же, продвижение французского языка. С 2017 года она активно участвует в языковых проектах, в том числе разработала первый План действий по продвижению французского языка и добилась получения сертификатов францизации во всех районах города.

Роль Бюро и ожидания

«Это назначение — важный этап в выполнении нашего обязательства сделать французский язык живым, инклюзивным и прочно укоренённым в жизни Монреаля», — заявила член исполнительного комитета, ответственная за французский язык, Каролин Буржуа. — «Как франкоязычная метрополия Америки, мы несём ответственность за то, чтобы быть примером и продвигать наш язык во всех сферах муниципальной жизни. Бюро будет играть центральную роль в поддержке наших служб и укреплении коллективных действий в пользу французского языка».

Миссия Бюро — укреплять использование французского языка в городских службах и мероприятиях в соответствии с рекомендациями Комитета по французскому языку, а также ускорять переход города к образцовому поведению и внедрению новых положений Хартии после принятия закона о французском языке как официальном и общем языке Квебека. Бюро также будет управлять соглашениями о финансировании с Министерством французского языка.

Задачи и перспективы

Орели Арно возьмёт на себя руководство реализацией следующего Плана действий по продвижению французского языка, будет координировать работу городских департаментов вокруг общих целей, контролировать выполнение обязательств и возглавлять конкретные инициативы по поддержке присутствия и жизнеспособности французского языка в коммуникациях, услугах и административных практиках. Она также будет играть ключевую роль в создании стратегических партнёрств, обеспечении подотчётности и продвижении городских инициатив среди общественности и партнёрских учреждений.

Критика и надежды

Создание Бюро не обошлось без критики: некоторые сомневаются в его необходимости, учитывая, что провинциальные языковые законы уже применяются в городе. Как отмечал Эндрю Каделл из Рабочей группы по языковой политике в интервью The Suburban в феврале, всё будет зависеть от того, как новое Бюро будет применять эти законы. Он выразил надежду, что офис проявит гибкость по отношению к не франкоязычному сообществу.

В целом, назначение Орели Арно и создание Бюро французского языка отражают стремление Монреаля сделать французский язык рычагом социальной сплочённости, инклюзивности и коллективной гордости, подчеркивая роль города как франкоязычной метрополии Америки.

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