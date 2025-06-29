Перепланировка юго-восточного сектора Уэстмаунта продолжает вызывать споры

Предложенный проект редевелопмента юго-восточного сектора Уэстмаунта вновь оказался в центре внимания горожан. На прошлой неделе прошла публичная консультация, где жителей ознакомили с последней версией специальной программы планирования района. Ожидая большого количества участников, совет города провёл встречу в зале Victoria Hall.

«Это не строительный проект, а видение»

Мэр Кристина Смит и её команда по градостроительству неоднократно подчеркивали: представленный проект — это не конкретный строительный план, а стратегическое видение будущего района.

«То, что мы представляем сегодня вечером, — это не строительный проект, не заявки на строительство. Это дорожная карта, инструмент планирования, который поможет направлять будущее развитие района с сохранением его архитектурного и исторического наследия», — заявила мэр.

Изменения в проекте

Новая версия проекта, подготовленная архитектурной компанией Lemay Architects, учитывает опасения жителей по поводу плотности застройки. Первоначально предлагалось возвести 25-этажную башню на юго-западном углу улиц Сент-Кэтрин и Атвотер, рядом с библиотекой Атвотер. В новой версии высота башни сокращена до 20 этажей, а также предусмотрено строительство ещё трёх башен вдоль улицы Сент-Кэтрин.

В проекте также предусмотрено использование подиумов при строительстве новых башен, что позволит отодвинуть здания дальше от улицы и создать более просторные общественные пространства.

Вопросы жилья и демографии

Мэр задалась вопросом: «Как мы можем обеспечить, чтобы молодые поколения могли продолжать жить в нашем городе? Какие решения мы можем предложить растущему числу пожилых жителей, которые хотят оставаться в городе в подходящем жилье?»

Джессика Уинтон, недавняя выпускница программы по градостроительству Конкордия, отметила, что проект стал лучше по сравнению с первоначальным вариантом, но выразила обеспокоенность по поводу доступного жилья.

Директор по градостроительству Уэстмаунта Фредерик Ноэль пояснил, что проект увеличит предложение жилья, а также адаптирует стандарты размера квартир с 700 до 550 квадратных футов — это эквивалент однокомнатной квартиры.

Голосование и мнения жителей

Голосование по проекту запланировано на 8 сентября. Бывший мэр Уэстмаунта Карин Маркс призвала совет отложить голосование до следующих выборов, чтобы новый совет мог завершить проект.

Житель Джеймс Мёрфи, напротив, поддержал план, назвав обсуждаемый район «позором юго-востока Уэстмаунта». Он поблагодарил мэра за учёт мнения сообщества в новой версии проекта и призвал как можно скорее приступить к реализации: «Я думаю, что мы достигли точки, когда нужно двигаться вперёд и как можно скорее приветствовать новых соседей и бизнесы, которые оживят этот район».

В заключение:

Проект редевелопмента юго-восточного сектора Уэстмаунта остаётся предметом жарких дебатов, но городские власти и жители согласны с необходимостью обновления района и поиска баланса между развитием, сохранением исторического наследия и доступностью жилья.

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