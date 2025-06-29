Перепланировка юго-восточного сектора Уэстмаунта продолжает вызывать споры

«Это не строительный проект, а видение»
Мэр Кристина Смит и её команда по градостроительству неоднократно подчеркивали: представленный проект — это не конкретный строительный план, а стратегическое видение будущего района.
«То, что мы представляем сегодня вечером, — это не строительный проект, не заявки на строительство. Это дорожная карта, инструмент планирования, который поможет направлять будущее развитие района с сохранением его архитектурного и исторического наследия», — заявила мэр.
Изменения в проекте
Новая версия проекта, подготовленная архитектурной компанией Lemay Architects, учитывает опасения жителей по поводу плотности застройки. Первоначально предлагалось возвести 25-этажную башню на юго-западном углу улиц Сент-Кэтрин и Атвотер, рядом с библиотекой Атвотер. В новой версии высота башни сокращена до 20 этажей, а также предусмотрено строительство ещё трёх башен вдоль улицы Сент-Кэтрин.
В проекте также предусмотрено использование подиумов при строительстве новых башен, что позволит отодвинуть здания дальше от улицы и создать более просторные общественные пространства.
Вопросы жилья и демографии
Мэр задалась вопросом: «Как мы можем обеспечить, чтобы молодые поколения могли продолжать жить в нашем городе? Какие решения мы можем предложить растущему числу пожилых жителей, которые хотят оставаться в городе в подходящем жилье?»
Джессика Уинтон, недавняя выпускница программы по градостроительству Конкордия, отметила, что проект стал лучше по сравнению с первоначальным вариантом, но выразила обеспокоенность по поводу доступного жилья.
Директор по градостроительству Уэстмаунта Фредерик Ноэль пояснил, что проект увеличит предложение жилья, а также адаптирует стандарты размера квартир с 700 до 550 квадратных футов — это эквивалент однокомнатной квартиры.
Голосование и мнения жителей
Голосование по проекту запланировано на 8 сентября. Бывший мэр Уэстмаунта Карин Маркс призвала совет отложить голосование до следующих выборов, чтобы новый совет мог завершить проект.
Житель Джеймс Мёрфи, напротив, поддержал план, назвав обсуждаемый район «позором юго-востока Уэстмаунта». Он поблагодарил мэра за учёт мнения сообщества в новой версии проекта и призвал как можно скорее приступить к реализации: «Я думаю, что мы достигли точки, когда нужно двигаться вперёд и как можно скорее приветствовать новых соседей и бизнесы, которые оживят этот район».
В заключение:
Проект редевелопмента юго-восточного сектора Уэстмаунта остаётся предметом жарких дебатов, но городские власти и жители согласны с необходимостью обновления района и поиска баланса между развитием, сохранением исторического наследия и доступностью жилья.
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