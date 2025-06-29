Отпразднуйте День Канады вместе с нами в Pierrefonds!

Присоединяйтесь к грандиозному празднику, где канадцы демонстрируют свою гордость и отмечают историю, культуру и достижения страны! Откройте для себя насыщенную программу мероприятий, которые понравятся и детям, и взрослым.

Программа праздника

Творческие активности в библиотеках

С 25 по 30 июня

Примите участие в создании коллективного художественного проекта, посвящённого Дню Канады! Вдохновитесь, творите и оставьте свой след в истории города.

Парк аттракционов (платно)

С 27 июня по 1 июля

Парк развлечений Amusement Fun Show ждёт вас на территории PCHS (13800 boul. de Pierrefonds).



Билеты можно приобрести онлайн или на месте.

Парад в честь Дня Канады

1 июля 2025 года

10:00 — Старт от École de l’Altitude (5060, boul. des Sources)

12:00–12:30 — Финиш у PCHS (13800 Boul. De Pierrefonds, H9A 1A7)

Вечерняя программа 1 июля 2025

Главная сцена (бесплатно)

18:00 — Открытие площадки

20:30–22:00 — Главный концерт с участием любимой местной группы Simple Plan

22:00–22:15 — Грандиозный фейерверк

22:30 — Завершение праздника

18:00–22:00 — Фудтраки на месте (платно)

Вас ждут:

Queues de Castor (канадский десерт)

(канадский десерт) Crèmerie Gelato (мороженое)

(мороженое) Andros El Tacos (мексиканская кухня)

(мексиканская кухня) Athéna (греческая кухня)

(греческая кухня) Bunsbuns (бургеры и сэндвичи)

Не пропустите шанс разделить радость, веселье и гордость за Канаду вместе с нами!

Приходите всей семьёй — праздник обещает быть незабываемым!

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