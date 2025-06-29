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Новости Отпразднуйте День Канады вместе с нами в Pierrefonds!

Отпразднуйте День Канады вместе с нами в Pierrefonds!

Виктория Христова Июн 29, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 23 Просмотров

Присоединяйтесь к грандиозному празднику, где канадцы демонстрируют свою гордость и отмечают историю, культуру и достижения страны! Откройте для себя насыщенную программу мероприятий, которые понравятся и детям, и взрослым.

 

Программа праздника

Творческие активности в библиотеках
С 25 по 30 июня
Примите участие в создании коллективного художественного проекта, посвящённого Дню Канады! Вдохновитесь, творите и оставьте свой след в истории города.

Парк аттракционов (платно)
С 27 июня по 1 июля
Парк развлечений Amusement Fun Show ждёт вас на территории PCHS (13800 boul. de Pierrefonds).

 


Билеты можно приобрести онлайн или на месте.

Парад в честь Дня Канады
1 июля 2025 года
10:00 — Старт от École de l’Altitude (5060, boul. des Sources)
12:00–12:30 — Финиш у PCHS (13800 Boul. De Pierrefonds, H9A 1A7)

Вечерняя программа 1 июля 2025
Главная сцена (бесплатно)
18:00 — Открытие площадки
20:30–22:00 — Главный концерт с участием любимой местной группы Simple Plan
22:00–22:15 — Грандиозный фейерверк
22:30 — Завершение праздника
18:00–22:00 — Фудтраки на месте (платно)
Вас ждут:

  • Queues de Castor (канадский десерт)
  • Crèmerie Gelato (мороженое)
  • Andros El Tacos (мексиканская кухня)
  • Athéna (греческая кухня)
  • Bunsbuns (бургеры и сэндвичи)

Не пропустите шанс разделить радость, веселье и гордость за Канаду вместе с нами!
Приходите всей семьёй — праздник обещает быть незабываемым!

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