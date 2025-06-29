Отпразднуйте День Канады вместе с нами в Pierrefonds!

Программа праздника
Творческие активности в библиотеках
С 25 по 30 июня
Примите участие в создании коллективного художественного проекта, посвящённого Дню Канады! Вдохновитесь, творите и оставьте свой след в истории города.
Парк аттракционов (платно)
С 27 июня по 1 июля
Парк развлечений Amusement Fun Show ждёт вас на территории PCHS (13800 boul. de Pierrefonds).
Билеты можно приобрести онлайн или на месте.
Парад в честь Дня Канады
1 июля 2025 года
10:00 — Старт от École de l’Altitude (5060, boul. des Sources)
12:00–12:30 — Финиш у PCHS (13800 Boul. De Pierrefonds, H9A 1A7)
Вечерняя программа 1 июля 2025
Главная сцена (бесплатно)
18:00 — Открытие площадки
20:30–22:00 — Главный концерт с участием любимой местной группы Simple Plan
22:00–22:15 — Грандиозный фейерверк
22:30 — Завершение праздника
18:00–22:00 — Фудтраки на месте (платно)
Вас ждут:
- Queues de Castor (канадский десерт)
- Crèmerie Gelato (мороженое)
- Andros El Tacos (мексиканская кухня)
- Athéna (греческая кухня)
- Bunsbuns (бургеры и сэндвичи)
Не пропустите шанс разделить радость, веселье и гордость за Канаду вместе с нами!
Приходите всей семьёй — праздник обещает быть незабываемым!
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