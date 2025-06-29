Ботанические впечатления Катрин Трамбле: искусство, природа и возвращение к истокам

Выставка Fleurir les rochers Катрин Трамбле — это удивительное путешествие на стыке искусства и природы. Художница приглашает зрителя к осознанному взаимодействию с окружающим миром: в её работах ответственная прогулка и сбор растений превращаются в акты художественного творчества. Это возвращение к простым вещам, к тому, что действительно важно, — и пробуждение детского удивления перед красотой природы и вечной флорой.

Вдохновляясь альтернативными химическими процессами фотографии, Катрин Трамбле переносит цветы и листья на бумагу, запечатлевая их пигменты и мельчайшие детали. Её произведения напоминают гербарии и ботанические трактаты: каждое растение раскрывает свою мимолётную красоту и уникальную сущность, делая видимым то, что обычно остаётся незримым.

Биография художницы

Катрин Трамбле, после нескольких лет жизни в Монреале, недавно вернулась на родину — в Сагеней. Она обладает степенью магистра визуальных и медиаискусств (UQÀM), бакалавра изящных искусств (Concordia University) и сейчас завершает обучение по графическому дизайну (UQÀM). Трамбле преподавала визуальные искусства, графический дизайн и фотографию в колледжах Андре-Лорендо и Сен-Жером, а теперь — в Университете Квебека в Шикутими.

Активно участвуя в жизни сообщества, с 2015 года она занимала пост директора по производству на Международных встречах фотографии в Гаспе, а с 2016 по 2021 год была сопрезидентом совета директоров L’imprimerie, центра художников. Катрин также является соосновательницей Cabinet, espace de production photographique (2012). Она реализовала творческие резиденции и выставки во Франции, Швейцарии, Африке, Нью-Йорке и различных регионах Квебека.

Место проведения

Parc Lefebvre

8600 Rue Hardy

Montréal, QC H8N 2P5

Для тех, кто ценит искусство, природу и книги, выставка Катрин Трамбле — это возможность соприкоснуться с творчеством, которое, подобно любимым произведениям Анны Блейк, Бернара Вербера и Антонио Итурбе, открывает новые грани мира и вдохновляет на собственные открытия.1

Искусство, как и литература, становится мостом между человеком и окружающим миром, а лицензирование идей — новой формой их сохранения и передачи.

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