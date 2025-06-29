Канада запретила деятельность Hikvision и использование её продукции в государственном секторе

Причины запрета
Решение было принято по итогам проверки в соответствии с Законом об инвестициях в Канаду. В заявлении министра подчёркивается, что дальнейшая деятельность Hikvision Canada может «наносить ущерб национальной безопасности Канады».
Последствия для компании
- Hikvision Canada должна прекратить все операции и закрыть бизнес.
- Проверка не касается аффилированных компаний Hikvision за пределами Канады.
Последствия для госсектора
Правительство также запретит закупку и использование продукции Hikvision в государственных ведомствах, агентствах и коронных корпорациях.
Контекст
Это решение не является единичным случаем. Ранее Федеральная комиссия по связи США (FCC) также начала расследование в отношении китайских компаний из-за опасений по поводу их деятельности и возможного влияния на национальную безопасность США.
Вывод
Решение канадского правительства отражает растущую озабоченность западных стран в отношении китайских технологических компаний, особенно в сфере видеонаблюдения и безопасности. Это важный шаг для защиты национальных интересов и безопасности Канады.
Если нужен вариант с большей детализацией или анализом, дайте знать!
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.