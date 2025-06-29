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Новости Канада запретила деятельность Hikvision и использование её продукции в государственном секторе

Канада запретила деятельность Hikvision и использование её продукции в государственном секторе

Степан Артемьевский Июн 29, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 25 Просмотров

Министр промышленности Канады Мелани Жоли объявила о решении правительства приказать компании Hikvision Canada полностью прекратить свою деятельность в стране и закрыть бизнес. Соответствующее заявление было опубликовано в социальной сети X (бывший Twitter).

 

Причины запрета

Решение было принято по итогам проверки в соответствии с Законом об инвестициях в Канаду. В заявлении министра подчёркивается, что дальнейшая деятельность Hikvision Canada может «наносить ущерб национальной безопасности Канады».

Последствия для компании

  • Hikvision Canada должна прекратить все операции и закрыть бизнес.
  • Проверка не касается аффилированных компаний Hikvision за пределами Канады.

Последствия для госсектора

Правительство также запретит закупку и использование продукции Hikvision в государственных ведомствах, агентствах и коронных корпорациях.

Контекст

Это решение не является единичным случаем. Ранее Федеральная комиссия по связи США (FCC) также начала расследование в отношении китайских компаний из-за опасений по поводу их деятельности и возможного влияния на национальную безопасность США.

Вывод

Решение канадского правительства отражает растущую озабоченность западных стран в отношении китайских технологических компаний, особенно в сфере видеонаблюдения и безопасности. Это важный шаг для защиты национальных интересов и безопасности Канады.

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