Канада запретила деятельность Hikvision и использование её продукции в государственном секторе

Министр промышленности Канады Мелани Жоли объявила о решении правительства приказать компании Hikvision Canada полностью прекратить свою деятельность в стране и закрыть бизнес. Соответствующее заявление было опубликовано в социальной сети X (бывший Twitter).

Причины запрета

Решение было принято по итогам проверки в соответствии с Законом об инвестициях в Канаду. В заявлении министра подчёркивается, что дальнейшая деятельность Hikvision Canada может «наносить ущерб национальной безопасности Канады».

Последствия для компании

Hikvision Canada должна прекратить все операции и закрыть бизнес.

Проверка не касается аффилированных компаний Hikvision за пределами Канады.

Последствия для госсектора

Правительство также запретит закупку и использование продукции Hikvision в государственных ведомствах, агентствах и коронных корпорациях.

Контекст

Это решение не является единичным случаем. Ранее Федеральная комиссия по связи США (FCC) также начала расследование в отношении китайских компаний из-за опасений по поводу их деятельности и возможного влияния на национальную безопасность США.

Вывод

Решение канадского правительства отражает растущую озабоченность западных стран в отношении китайских технологических компаний, особенно в сфере видеонаблюдения и безопасности. Это важный шаг для защиты национальных интересов и безопасности Канады.

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