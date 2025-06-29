Какой процент дохода тратить на жильё: квебекская головоломка

Уже несколько десятилетий ведутся споры о том, какую часть дохода следует тратить на жильё. В зависимости от программ, учреждений и эпох, рекомендуемые пороги варьируются от 25% до 44%.

История и официальные правила

С 1977 года Société d’habitation du Québec (SHQ) помогает малоимущим семьям с жильём, устанавливая арендную плату на уровне 25% дохода .

Société d’habitation du Québec (SHQ) помогает малоимущим семьям с жильём, устанавливая арендную плату на уровне . В 1989 году FRAPRU по-прежнему считал 25% идеальным показателем.

FRAPRU по-прежнему считал идеальным показателем. С 1986 года Канадская ипотечная и жилищная корпорация (SCHL) использует порог 30% для оценки доступности жилья в Канаде.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (SCHL) использует порог для оценки доступности жилья в Канаде. Для покупки жилья SCHL устанавливает два показателя: Коэффициент валового обслуживания долга (ABD ): максимум 39% (включает капитал, проценты, налоги и отопление) Коэффициент общего обслуживания долга (ATD ): максимум 44% (включает все долги: студенческие, персональные займы, кредиты на мебель и т.д.)

SCHL устанавливает два показателя:

Что входит в этот процент?

В кооперативах семейной экономики (ACEF ) ориентируются на 25–30% дохода только на аренду или ипотеку.

ориентируются на дохода только на аренду или ипотеку. Для ABD (39%) включаются: капитал, проценты, налоги и отопление.

включаются: капитал, проценты, налоги и отопление. Для ATD (44%) добавляются все остальные долги.

добавляются все остальные долги. Страховка жилья, нотариальные расходы, оценка, переезд не входят в эти коэффициенты, но увеличивают реальные затраты.

Почему важно не превышать порог в 30%?

Порог в 25–30% позволяет жить комфортно и откладывать на сбережения и развлечения.

позволяет жить комфортно и откладывать на сбережения и развлечения. Превышение 25% может привести к сокращению расходов на другие основные нужды (еда, одежда).

может привести к сокращению расходов на другие основные нужды (еда, одежда). Порог в 35% долгое время использовался финансовыми учреждениями как ориентир для одобрения кредитов.

Реальность сегодня

Некоторые семьи готовы тратить на жильё до 60% дохода, но банки не могут выдавать кредиты на такой основе из-за высокого риска.

Каждая ситуация уникальна: кто-то чувствует себя комфортно при 42% долговой нагрузки, а кто-то испытывает стресс уже при 30%.

кто-то чувствует себя комфортно при 42% долговой нагрузки, а кто-то испытывает стресс уже при 30%. Достичь идеального порога в 25% стало редкостью — это под силу лишь «элите» или очень организованным семьям.

Вывод

Оставаться в пределах 25–30% дохода на жильё — это идеал, но современный рынок недвижимости и уровень задолженности делают этот показатель труднодостижимым для большинства семей.

Правило 30–39% остаётся ориентиром для финансовых учреждений, но каждую ситуацию нужно оценивать индивидуально.

В итоге:

Процент дохода, выделяемый на жильё, меняется со временем и экономической ситуацией. Важно понимать, что входит в эти расчёты, и оставлять себе запас для спокойной жизни.

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