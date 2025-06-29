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Новости Авторы Лев Голберг Какой процент дохода тратить на жильё: квебекская головоломка
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Какой процент дохода тратить на жильё: квебекская головоломка

Виктория Христова Июн 29, 2025 Лев Голберг, Недвижимость, Новости Оставить комментарий 21 Просмотров

Уже несколько десятилетий ведутся споры о том, какую часть дохода следует тратить на жильё. В зависимости от программ, учреждений и эпох, рекомендуемые пороги варьируются от 25% до 44%.

 

История и официальные правила

  • С 1977 года Société d’habitation du Québec (SHQ) помогает малоимущим семьям с жильём, устанавливая арендную плату на уровне 25% дохода.
  • В 1989 году FRAPRU по-прежнему считал 25% идеальным показателем.
  • С 1986 года Канадская ипотечная и жилищная корпорация (SCHL) использует порог 30% для оценки доступности жилья в Канаде.
  • Для покупки жилья SCHL устанавливает два показателя:
    • Коэффициент валового обслуживания долга (ABD): максимум 39% (включает капитал, проценты, налоги и отопление)
    • Коэффициент общего обслуживания долга (ATD): максимум 44% (включает все долги: студенческие, персональные займы, кредиты на мебель и т.д.)

Что входит в этот процент?

  • В кооперативах семейной экономики (ACEF) ориентируются на 25–30% дохода только на аренду или ипотеку.
  • Для ABD (39%) включаются: капитал, проценты, налоги и отопление.
  • Для ATD (44%) добавляются все остальные долги.
  • Страховка жилья, нотариальные расходы, оценка, переезд не входят в эти коэффициенты, но увеличивают реальные затраты.

Почему важно не превышать порог в 30%?

  • Порог в 25–30% позволяет жить комфортно и откладывать на сбережения и развлечения.
  • Превышение 25% может привести к сокращению расходов на другие основные нужды (еда, одежда).
  • Порог в 35% долгое время использовался финансовыми учреждениями как ориентир для одобрения кредитов.

Реальность сегодня

  • Некоторые семьи готовы тратить на жильё до 60% дохода, но банки не могут выдавать кредиты на такой основе из-за высокого риска.
  • Каждая ситуация уникальна: кто-то чувствует себя комфортно при 42% долговой нагрузки, а кто-то испытывает стресс уже при 30%.
  • Достичь идеального порога в 25% стало редкостью — это под силу лишь «элите» или очень организованным семьям.

Вывод

Оставаться в пределах 25–30% дохода на жильё — это идеал, но современный рынок недвижимости и уровень задолженности делают этот показатель труднодостижимым для большинства семей.
Правило 30–39% остаётся ориентиром для финансовых учреждений, но каждую ситуацию нужно оценивать индивидуально.

В итоге:
Процент дохода, выделяемый на жильё, меняется со временем и экономической ситуацией. Важно понимать, что входит в эти расчёты, и оставлять себе запас для спокойной жизни.

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