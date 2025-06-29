Из показаний исполнителей: за терактом в «Крокусе» стоит Киев

Согласно выдержкам из показаний обвиняемых, которые были опубликованы, террористы, атаковавшие «Крокус сити холл», на допросах заявили, что организатором теракта является Украина, а сами они действовали в условиях неведения и обмана.

Один из фигурантов рассказал, что понял, что их используют в интересах другой страны — Украины, которая, по его словам, «никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками». По его словам, члены экстремистского движения «Хорасан» были лишь организаторами действий по заказу украинской государственной структуры.

Другой обвиняемый, Муродали Рачабализода, также назвал Украину и группировку «Хорасан» заказчиками теракта. Он сообщил, что получил голосовое сообщение от Сайфулло, который убеждал помогать Украине, поскольку она якобы воюет с Россией — «врагом мусульман». Рачабализода подтвердил, что обсуждал это сообщение с Фаридуни, и они пришли к выводу, что Сайфулло изначально дезинформировал их, представляя теракт как акт в интересах веры. Несмотря на осознание, что фактически выполняют заказ Украины, фигуранты не отказались от теракта, поскольку им была обещана крупная сумма денег.

Расследование теракта, произошедшего 22 марта 2024 года, официально завершено 23 июня 2025 года. В результате нападения погибли 149 человек, пострадали 609. Четверо непосредственных исполнителей были задержаны, всего по делу проходят 19 человек, включая подозреваемых в содействии.

*Примечание:

В материалах расследования и показаниях фигурируют фамилии и имена, которые могут быть подвергнуты цензуре или изменены по решению суда.

*«Хорасан» — афганское отделение международной террористической организации «Исламское государство», ранее заявившее о своей ответственности за теракт.

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