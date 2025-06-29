Сезон переездов в Монреале: спрос на перевозку вещей бьёт рекорды

В Монреале в самом разгаре традиционный сезон переездов, и для многих компаний этот период стал особенно напряжённым. Например, местная фирма Déménagement Le Clan Panneton сообщает о двукратном росте числа заказов по сравнению с прошлым годом.

Спрос на переезды превышает ожидания

По словам совладельца компании Пьера-Оливье Сира, только на уик-энд перед 1 июля у них около 100 заказов, а на сам День переезда (1 июля) — ещё столько же. Это один из самых загруженных периодов в году для компаний по перевозке вещей1.

Как компании справляются с наплывом клиентов

Чтобы справиться с растущим спросом, Déménagement Le Clan Panneton наняла дополнительных сотрудников и арендовала дополнительные грузовики. На уик-энд перед 1 июля компания задействовала около 12 машин, а на сам День переезда — ещё 20.

«Это требует дополнительных затрат», — отмечает Сир, подчеркивая, что увеличение объёмов работы не всегда означает пропорциональный рост прибыли.

Куда переезжают монреальцы?

Многие клиенты компании в этом году либо покидают город, либо переезжают в более компактное жильё. Это отражает общую тенденцию на рынке недвижимости, где рост арендной платы и стремление к экономии заставляют жителей задумываться о смене места проживания.

День переезда — официально во вторник

Несмотря на то, что многие предпочитают переезжать заранее, официальный День переезда в Монреале — вторник, 1 июля. В этот день улицы города наполняются движущимися коробками, мебелью и новыми надеждами.

Рост спроса на услуги переезда — яркое свидетельство динамики городской жизни и изменений на рынке жилья в Монреале. В этом году сезон переездов стал настоящим испытанием для компаний, но и возможностью для жителей начать новый этап жизни в любимом городе.

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