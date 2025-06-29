“Raging Grannies” против Илона Маска: протест у Tesla в Монреале

В субботу небольшой, но решительный коллектив “Raging Grannies” собрался перед шоурумом Tesla в Монреале, чтобы выразить свой протест против Илона Маска. Акция прошла в рамках международного антимасковского движения и приурочена к 54-летию самого богатого человека мира.

“Это его день рождения, но нам нечего праздновать”, — заявила Маргарита “Солей” Билудо, одна из участниц протеста. По её словам, Маск использует своё влияние и богатство, чтобы подрывать демократические ценности и вредить обществу ради собственной выгоды.

К протестующим присоединилась Рэнди Вайцнер, обладающая двойным гражданством Канады и США. Она отметила, что Маск уже нанёс значительный вред, в том числе способствовал сокращению федеральных рабочих мест. “Когда ты видишь, что происходят вещи, противоречащие этике демократии, ты должен встать, выйти и что-то сделать”, — сказала Вайцнер.

Эксперт по американской политике Грэм Доддс подчеркнул, что Маск давно оказывает значительное влияние на политику, особенно в США. “Факт в том, что большие деньги делают твои политические взгляды гораздо весомее”, — отметил он. По его словам, платформа X (бывший Twitter), которой владеет Маск, стала источником дезинформации, подпитывающей экстремистов.

Состояние Илона Маска оценивается примерно в 400 миллиардов долларов. Помимо Tesla, ему принадлежат компании SpaceX и X. “Многие действия Маска причиняют вред людям по всему миру”, — добавила участница протеста Шейла Лорсен.

“Raging Grannies” осознают, что не смогут изменить мир в одиночку, но уверены в своей особой силе. “У нас есть сила, потому что мы прожили жизнь, у нас есть мнения, и не всегда мы можем их выразить, но мы можем это сделать, когда становимся “Raging Grannies”, — сказала Лорсен.

Контекст протестов

Акция в Монреале — часть международной кампании “Tesla Takedown”, которая прошла в десятках городов по всему миру 28 июня. В Канаде протесты охватили также Оттаву, Саскатун, Виннипег, Галифакс и другие города. Участники требуют от властей и общества обратить внимание на влияние крупных корпораций и их лидеров на демократию и общественные ценности.

Заключение

“Raging Grannies” в Монреале показали, что даже небольшая группа людей может привлечь внимание к важным вопросам. Их протест — это не только критика Илона Маска, но и призыв к ответственности богатых и влиятельных людей перед обществом.

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