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Uber постепенно вытесняет такси повсюду.

Водители Uber оценивают пассажиров Квебека

Megan Jorgensen Мар 22, 2023 Меган Хорхенсен, Работа, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Финансы Оставить комментарий 55 Просмотров

Uber предоставил данные о самых хороших и самых плохих городах Квебека с точки зрения водителей

Водители Uber оценили пассажиров, с которыми им приходится иметь дело. Какие города самые лучшие, а какие самые плохие по мнению шофёров.

Практические все клиенты Uber знают, что после поездки пассажир может оценить водителя машины по разным критеряим. Но только немногие пассажиры в курсе, что водители тоже могут оценивать пассажиров, выставляя тем оценки от одной до пяти звёзд и тоже по разным критериям. И вот сейчас компания Uber впервые опубликовала рейтинг квебекских пассажиров, составленный на основе оценок водителей.

Судя по предоставленным данным, самые добрые, беззлобные, милые, щедрые и вообще идеальные люди живут в Шербруке и в других городах района Эстри. Шербрук и окрестные городки занимают почётное первое место в рейтинге шофёров, которые не испытывают никаких проблем в общении с местными пассажирами. Кстати, в Uber Eats – подразделении, которое фокусируется на доставке еды, развозчики тоже оценивают пассажиров на «пятёрку», считая, что шербукцы не скупятся на чаевые.

На втором месте находятся пассажиры из Труа-Ривьер, на третьем — Гатино (скорее всего, в этом случае они должны разделить лавры с оттавцами, по понятным причинам), на четвёртое место вышел город Квебек, а на пятом скромно примостился Монреаль.

Важно заметить, что Шербрук и Труа-Ривьер заняли высшие строчки на доске почёта и на уровне всей Канады.

Но на общеканадском уровне Монреаль занял третьё место с конца, хотя в рейтинге «городов с самыми неприятными пассажирами» наш город обошли Оттава (самый неудачный город) и Торонто (чуть получше Оттавы и чуть похуже Монреаля).

Имеет ли практическое значение для пассажира выствленная ему оценка? Разве что с той точки зрения, что водитель может отнестись к нему настроженно и ожидать подвоха, если после заказа ему придёт увдомление, что такой-то клиент не пользуется особым уважением у водителя. И чтобы повысить свой личный рейтинг, придётся не стучать резко дверцей, закрывая её, покорно пристегнуть ремни безопасности, оставить приличные чаевые, уважительно общаться с водителем, не забывать обертки, пустые бутылки и объедки. Но водитель Uber всё равно пассажира довезёт до места и скажет спасибо за то, что тот воспользовался услугами компании.

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