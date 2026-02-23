REER+ и CELIAPP: выигрышная комбинация для первых покупателей жилья?

Стать владельцем недвижимости в Квебеке становится всё труднее. На фоне стремительного роста цен на жильё начинающие покупатели стремятся выжать максимум из каждого сэкономленного доллара. Всё больше финансовых консультантов обращают внимание на одну стратегию: сочетание REER+ рабочих фондов и Безналогового сберегательного счёта для покупки первого жилья (CELIAPP).

Мощный налоговый рычаг

REER+ обладает налоговым преимуществом, которое мало какой финансовый продукт может превзойти. Помимо стандартного вычета по REER, он даёт право на налоговый кредит в размере 30% от взноса — максимум с 5000 долларов в год, то есть 1500 долларов дополнительного кредита для тех, кто вносит максимальную сумму.

«Безусловно», — отвечает Себастьен Лафонтен, консультант по коллективным сбережениям и финансовый планировщик в FlexiFonds, дочерней компании Фонда солидарности FTQ, когда его спрашивают, имеет ли смысл включать этот инструмент в стратегию покупки жилья. Он предлагает сочетать REER+ и CELIAPP, ежегодно реинвестируя полученный налоговый кредит в последний — механика, позволяющая накапливать налоговые преимущества сразу двух инструментов.

Расчёт, который заставляет задуматься

Чтобы наглядно оценить выгоду стратегии, Фредерик Арсено, дипломированный бухгалтер и финансовый консультант в IG Gestion de patrimoine, провёл простую симуляцию на пять лет. Два вкладчика располагают по 5000 долларов в год. Первый инвестирует в REER+ FTQ и ежегодно реинвестирует налоговый кредит в размере 1500 долларов в CELIAPP. Второй просто вкладывает свои 5000 долларов в CELIAPP.

При доходности 6,7% годовых для Фонда FTQ и 9% для сбалансированного международного портфеля первая стратегия приносит примерно на 9000 долларов больше за пять лет — 41 883 доллара против 32 617 долларов. На столь коротком горизонте решающую роль играет не сложный процент, а изначально больший капитал, обеспеченный налоговым кредитом.

Оговорки, которые нельзя игнорировать

Тем не менее Арсено не склонен к безоговорочному оптимизму. Стратегия прежде всего требует дисциплины: без систематического реинвестирования налогового кредита преимущество исчезает. Кроме того, в отличие от CELIAPP, средства из REER+ необходимо «возвращать» через Программу доступа к жилью (RAP) — в размере одной пятнадцатой от общей суммы ежегодно.

Консультант указывает и на два риска, специфичных для Фонда FTQ. Во-первых, фонд в значительной мере инвестирует в экономику Квебека, что делает его географически более концентрированным по сравнению с глобальным индексным фондом — любые потрясения в региональной экономике могут ударить по вкладчику накануне покупки. Во-вторых, изменить долю акций в портфеле по мере приближения даты сделки невозможно, что создаёт риск нежелательной волатильности в самый неподходящий момент.

Малоизвестная хитрость

Арсено также обращает внимание на нюанс, который многие упускают: после снятия средств из REER+ по программе RAP часть этой суммы можно направить в CELIAPP, использовав неизрасходованные права на взносы за последние годы. Затем эти средства можно немедленно вывести из CELIAPP — без какого-либо периода ожидания — и получить дополнительный налоговый вычет в год самой покупки.

Таким образом, REER+ способен существенно ускорить путь к собственному жилью, однако он одновременно усиливает как выгоды, так и риски. Прежде чем воспользоваться этим инструментом, стоит убедиться, что стратегия соответствует вашему горизонту покупки и готовности мириться с рыночными колебаниями.

