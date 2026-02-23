Подписаться на рассылку
Новости Вестмаунт рассылает налоговые счета: три платежа без процентов
Money canadien
Канадские деньги. Много канадских денег.

Вестмаунт рассылает налоговые счета: три платежа без процентов

Виктория Христова Фев 23, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Экономика Оставить комментарий 62 Просмотров

Администрация Вестмаунта разослала жителям счета на уплату налога на недвижимость. Владельцы собственности также могут ознакомиться со своими счетами в режиме онлайн через портал Voilà!

 

В этом году город предоставляет возможность оплатить налог в три беспроцентных рассрочки. Сроки следующие: первый взнос — до 9 марта 2026 года, второй — до 9 июня 2026 года, третий — до 9 сентября 2026 года.

Город предлагает несколько вариантов на выбор. Через финансовое учреждение — онлайн, по телефону или в отделении банка. По почте — чеком на адрес: City of Westmount (TAXES), P.O. Box 334, SUCC. Westmount, QC, H3Z 2T5. Лично в мэрии Вестмаунта по адресу 4333 Sherbrooke Street West — чеком, дебетовой картой или наличными; в нерабочее время чек можно опустить в щель для конвертов у входной двери. Наконец, кредитной картой или банковским переводом через платформу ACCEO — однако в этом случае взимается сервисный сбор от ACCEO Solutions.

Жителям рекомендуют не откладывать первый платёж: до дедлайна 9 марта остаётся меньше трёх недель.

 

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

