Вестмаунт рассылает налоговые счета: три платежа без процентов

Администрация Вестмаунта разослала жителям счета на уплату налога на недвижимость. Владельцы собственности также могут ознакомиться со своими счетами в режиме онлайн через портал Voilà!

В этом году город предоставляет возможность оплатить налог в три беспроцентных рассрочки. Сроки следующие: первый взнос — до 9 марта 2026 года, второй — до 9 июня 2026 года, третий — до 9 сентября 2026 года.

Город предлагает несколько вариантов на выбор. Через финансовое учреждение — онлайн, по телефону или в отделении банка. По почте — чеком на адрес: City of Westmount (TAXES), P.O. Box 334, SUCC. Westmount, QC, H3Z 2T5. Лично в мэрии Вестмаунта по адресу 4333 Sherbrooke Street West — чеком, дебетовой картой или наличными; в нерабочее время чек можно опустить в щель для конвертов у входной двери. Наконец, кредитной картой или банковским переводом через платформу ACCEO — однако в этом случае взимается сервисный сбор от ACCEO Solutions.

Жителям рекомендуют не откладывать первый платёж: до дедлайна 9 марта остаётся меньше трёх недель.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG