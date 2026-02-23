GameJam 2026: 150 студентов за игровыми столами McGill

Колледж Ванье из Сен-Лорана и Университет Макгилл объединили усилия для проведения пятого ежегодного GameJam — одного из самых нестандартных студенческих мероприятий в Монреале. На этот раз 150 учащихся колледжей собрались в Студенческом центре Макгилла, чтобы за короткое время создать игры самых разных жанров и форматов.

Участники — студенты из Монреаля и других городов — работали в командах по два-пять человек. Перед ними не было жёстких ограничений: настольная игра, видеоигра, карточная игра — каждая команда выбирала формат по своему вкусу и замыслу. Именно эта свобода и отличает GameJam от классических учебных проектов: здесь ценится не соответствие шаблону, а оригинальность мышления.

Чтобы помочь студентам разобраться в различных аспектах геймдизайна — от изобразительного искусства и программирования до музыки и сценарного нарратива — на площадке дежурили наставники из игровой индустрии. Среди них были профессионалы из Ubisoft и независимых студий, а также представители университетских программ по геймдизайну Макгилла.

Пятый по счёту GameJam отличился ещё одной примечательной чертой: впервые мероприятие стало частью академического исследования. Колледж Ванье выступил партнёром студии Ludic Mind Studio при Макгилле в рамках проекта под руководством доктора Мануэлы Феррари — доцента кафедры психиатрии Макгилла и исследователя Дугласского научного центра в Монреале.

Со стороны Ванье организацию курировал Эйвери Рюб, декан по академическому развитию и исследованиям, педагог и геймдизайнер, который является главным организатором GameJam на протяжении всех пяти лет его проведения.

Партнёрство университета и колледжа наглядно демонстрирует, как игровой дизайн выходит далеко за рамки индустрии развлечений, становясь полноценным инструментом научного познания и образовательных инноваций.

