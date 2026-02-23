Монреаль-Вест приглашает волонтёров собирать фрукты и высаживать деревья

Район Монреаля запускает сразу две экологические инициативы, приглашая жителей принять в них непосредственное участие — и тем самым сделать свой квартал чуть зеленее и дружелюбнее.

Администрация Монреаль-Вест объявила о партнёрстве с монреальским коллективом Les Fruits Défendus — организацией, специализирующейся на сборе урожая с городских плодовых деревьев и сокращении пищевых отходов. Совместно они набирают добровольцев из числа местных жителей для формирования волонтёрской группы сборщиков фруктов.

Участники программы будут собирать урожай с общественных деревьев, предварительно пройдя обучение от Les Fruits Défendus — оно охватывает безопасные методы сбора, бережное отношение к деревьям и передовые практики работы. Предыдущий опыт не требуется.

Собранный урожай распределяется по простой и справедливой формуле: треть достаётся самим волонтёрам, а две трети передаются в продовольственные банки и общественные организации. Желающим узнать подробнее и оставить заявку следует зайти на сайт santropolroulant.org и заполнить форму обратной связи не позднее 28 февраля.

Параллельно Монреаль-Вест запускает муниципальную кампанию по озеленению. Цели программы — украшение города, укрепление местного биоразнообразия и формирование более устойчивого городского леса.

Жители могут подать заявку на бесплатную посадку дерева на общественной полосе отчуждения рядом со своим участком. Все работы — посадка, уход и последующее наблюдение — полностью берёт на себя городская администрация.

После получения заявки специалисты проведут оценку участка, учитывая наличие свободного пространства, расстояние до воздушных линий электропередачи и подземных коммуникаций, а также близость к другим деревьям, тротуарам и въездам. Если посадка будет признана возможной и безопасной, жителю предложат на выбор три варианта деревьев — все они относятся к местным видам, адаптированным к городским условиям и способствующим разнообразию древесного полога.

