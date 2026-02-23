Флаг дореволюционного Ирана над мэрией Хэмпстеда: быть или не быть?

Необычная инициатива взбудоражила небольшой район Монреаля. Бывший советник Хэмпстеда Джек Эдери предложил поднять над зданием городской администрации флаг Ирана образца до Исламской революции 1979 года — в знак солидарности с теми, кто выходит на протесты против нынешнего режима и гибнет от его рук, а также с персидской общиной в целом.

Эдери изложил свою идею в открытом письме городскому совету, опубликованном в газете The Suburban, и продублировал её в социальных сетях.

— Я предлагаю поднять флаг на один неделю, — написал он. — Я лично видел, как представители персидской общины, наши друзья, каждое воскресенье выходят на марши в поддержку [израильских] заложников. Наши друзья нуждаются в моральной поддержке, когда весь мир игнорирует их боль. Пусть история зафиксирует: мы не остались в стороне.

Эдери напомнил, что ранее над мэрией Хэмпстеда уже развевался израильский флаг — в знак солидарности с заложниками, удерживаемыми террористической группировкой ХАМАС.

Инициатива получила неоднозначный отклик. Мэр Хэмпстеда Джереми Леви, которому вопрос был задан на февральском заседании городского совета, от комментариев воздержался.

Советник Леон Элфасси оказался более откровенным. По его словам, он был бы готов поддержать идею поднятия флага со львом на определённый период.

— Мы подняли израильский флаг не только потому, что мы евреи, но и в связи с тем, что произошло 7 октября, — сказал он. — В Иране людей убивают по той же причине.

Флаг с изображением льва и восходящего солнца, существовавший до прихода к власти аятолл, стал для иранской диаспоры по всему миру символом сопротивления теократическому режиму и надежды на свободный Иран. В последние годы его можно всё чаще видеть на акциях протеста персидских общин в Канаде, США и Европе.

Вопрос о том, появится ли этот флаг над хэмпстедской мэрией, пока остаётся открытым. Городской совет официального решения еще не принял.

