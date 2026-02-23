Hydro-Québec модернизирует электросети в Кот-Сен-Люке: что ждёт жителей до середины марта

Работы стартовали в конце января и продлятся до середины марта.
Проект призван существенно увеличить мощность электроснабжения района на долгосрочную перспективу. Помимо этого, число стальных опор вблизи жилых кварталов сократится с 16 до девяти. Опоры и линии электропередачи будут частично демонтированы в районе кампуса JPPS-Bialik и полностью убраны с территории вблизи авеню Марк-Шагал, Брандайс и Кригхофф.
— Это отличная новость для жителей этих улиц, которые больше не будут соседствовать со стальными опорами и линиями электропередачи, — подчеркнули в мэрии.
Несмотря на масштаб работ, администрация города заверяет, что неудобства для жителей будут сведены к минимуму. Большинство перекрытий движения продлятся от пяти до десяти минут и будут происходить не чаще трёх-четырёх раз в день. На месте временных ограничений будут дежурить регулировщики.
Единственное полное перекрытие дороги запланировано на путепроводе Кавендиш вблизи подстанции и больницы Маунт-Синай — оно продлится несколько дней. Перебоев в электроснабжении в ходе работ не предвидится.
Мэрия особо отметила, что в тесном взаимодействии с Hydro-Québec были приняты меры для обеспечения бесперебойного подвоза и забора детей в школе JPPS-Bialik, доступа к зданиям на авеню Марк-Шагал, а также проезда техники к снежному полигону.
Жителям рекомендуют учитывать возможные кратковременные задержки на дорогах и следить за официальными уведомлениями города.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG