Hydro-Québec модернизирует электросети в Кот-Сен-Люке: что ждёт жителей до середины марта

Администрация Кот-Сен-Люка проинформировала жителей о масштабных работах, которые Hydro-Québec проводит в рамках реконструкции и модернизации воздушной системы электропередачи. Линия проходит с юга на север — из Лассаля через Кот-Сен-Люк до Сен-Лорана.

Работы стартовали в конце января и продлятся до середины марта.

Проект призван существенно увеличить мощность электроснабжения района на долгосрочную перспективу. Помимо этого, число стальных опор вблизи жилых кварталов сократится с 16 до девяти. Опоры и линии электропередачи будут частично демонтированы в районе кампуса JPPS-Bialik и полностью убраны с территории вблизи авеню Марк-Шагал, Брандайс и Кригхофф.

— Это отличная новость для жителей этих улиц, которые больше не будут соседствовать со стальными опорами и линиями электропередачи, — подчеркнули в мэрии.

Несмотря на масштаб работ, администрация города заверяет, что неудобства для жителей будут сведены к минимуму. Большинство перекрытий движения продлятся от пяти до десяти минут и будут происходить не чаще трёх-четырёх раз в день. На месте временных ограничений будут дежурить регулировщики.

Единственное полное перекрытие дороги запланировано на путепроводе Кавендиш вблизи подстанции и больницы Маунт-Синай — оно продлится несколько дней. Перебоев в электроснабжении в ходе работ не предвидится.

Мэрия особо отметила, что в тесном взаимодействии с Hydro-Québec были приняты меры для обеспечения бесперебойного подвоза и забора детей в школе JPPS-Bialik, доступа к зданиям на авеню Марк-Шагал, а также проезда техники к снежному полигону.

Жителям рекомендуют учитывать возможные кратковременные задержки на дорогах и следить за официальными уведомлениями города.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG