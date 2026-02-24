Мексика горит, Трамп снова бьёт по кошелькам, а Loblaws уже знает, чем всё кончится Деловой Монреаль | 23 февраля 2026

Пока Канада переживала хоккейное серебро, мир за эти сутки успел поджечь мексиканские курорты, обвалить биржевые индексы и тихо переписать правила игры для вашего кошелька.

Разбираем всё по порядку — без паники, но честно.

Мексика: курорты превратились в зону боевых действий

После ликвидации наркобарона, известного как «Эль Менчо», картели объявили открытую войну мексиканской армии. Пуэрто-Вальярта и Канкун фактически заблокированы. Очевидцы сообщают о непрекращающейся стрельбе на улицах, над туристическими отелями кружат военные вертолёты, аэропорты парализованы.

На данный момент в Мексике находятся более 26 000 зарегистрированных канадцев. Двое уже получили ранения. МИД Канады выпустил экстренное предупреждение: не покидать укрытия ни при каких обстоятельствах. Рейсы отменяются один за другим.

Если вы планировали весенние каникулы — ситуация грозит полным логистическим коллапсом. Но это не только испорченный отпуск. Это прямой удар по канадской туристической индустрии: авиакомпании и туроператоры уже подсчитывают многомиллионные убытки, которые неизбежно отразятся на стоимости будущих перелётов.

Трамп: лазейка найдена, кошельки снова под угрозой

Верховный суд США признал предыдущие пошлины незаконными. Казалось бы — победа. Но Дональд Трамп нашёл обходной путь через закон о торговле 1974 года и официально ввёл новые тарифы — 15% на весь импорт.

Канадские рынки отреагировали мгновенно: биржевые индексы пошли вниз. Для производителей, чья экономика завязана на экспорт в США, наступает период глубокой неопределённости. Издержки вырастут — и компании переложат их на конечного потребителя. Проще говоря, цены на полках пойдут вверх.

Оттава неизбежно введёт ответные меры, но пока они будут согласовываться — удар в первую очередь примут малый бизнес и рядовые налогоплательщики. Уже сейчас фиксируется резкое снижение туристических и деловых поездок канадцев в Штаты.

Loblaw’s вкладывает 2,4 миллиарда: что это говорит о нашем будущем

На фоне торговой войны Loblaw объявил о беспрецедентном плане инвестиций — 2,4 миллиарда долларов по всей стране. В Квебек целевым образом пойдёт значительная часть: до 15 новых магазинов под брендами Maxi и Pharmaprix откроются к 2026 году.

Ключевой вопрос — почему именно дискаунтеры Maxi? Ответ прост: корпорации умеют считать. Они прекрасно понимают, что новые пошлины разгонят инфляцию, покупательная способность населения упадёт, и средний класс массово начнёт экономить. Агрессивное расширение сети дискаунтеров — это недвусмысленный сигнал рынка о том, к какому будущему готовится крупный ритейл.

Параллельно власти Квебека запускают пилотный проект, разрешающий магазинам работать до 21:00 в выходные. Для покупателей удобно. Но в условиях жесточайшей нехватки рабочей силы в провинции это решение колоссально усилит давление на малый и средний бизнес — тех, кто не справится с вечерними сменами, поглотят гиганты вроде того же Loblaw.

OpenAI в Оттаве: кто отвечает за действия алгоритма?

Правительство Канады экстренно вызвало руководство OpenAI в Оттаву. В ходе расследования стрельбы в Тамблер-Ридж выяснилось, что стрелок перед трагедией активно и длительно взаимодействовал с ChatGPT. Этот прецедент может стать триггером для введения жёсткого законодательного регулирования искусственного интеллекта в Канаде.

Власти пытаются понять, кто юридически несёт ответственность за радикализацию пользователей — человек или алгоритм. Публичный скандал с OpenAI — лишь видимая часть проблемы. Технологии стремительно выходят из-под контроля государственного аппарата, и юридическая база за ними явно не успевает.

Квебек: война с чиновниками и резонансный приговор в Монреале

Правительство провинции озвучило планы по отмене «пожизненной занятости» для государственных служащих. Реакция мощных профсоюзов оказалась предсказуемой: лидеры уже сравнили методы министра Бернара Дренвиля с подходом Трампа. Если компромисс не будет найден, Квебек ждут масштабные забастовки и критическое замедление работы всех государственных служб. Рекомендация практическая: планируйте получение документов с большим запасом времени.

В Монреале тем временем произошёл перелом в деле, которое потрясло город. Обвиняемый в убийстве пятнадцатилетней Мерием Бундауи — девушки, застреленной из-за банального конфликта из-за парковочного места в Сен-Леонаре — официально признал вину. Исход этого процесса критически важен для восстановления базового чувства безопасности в городе и для дискуссии о нелегальном оружии на улицах Монреаля.

Хоккей: серебро и горькое послевкусие

На зимней Олимпиаде 2026 в Милане мужская сборная Канады уступила США в драматичном финале — 1:2 в овертайме. Золотой бросок сделал Джек Хьюз. Итого — 21 медаль в общем зачёте, результат ниже ожиданий, который уже запустил жёсткие дискуссии о реформировании национальной системы подготовки спортсменов. После недели торговых войн и мексиканских перестрелок проиграть американцам в хоккей ощущается особенно символично.

Монреаль строит: Синяя ветка переходит от слов к делу

На фоне всего вышесказанного — хорошая новость. Опубликованы первые кадры гигантской тоннелепроходческой машины, которая начинает бурение в рамках долгожданного расширения Синей ветки монреальского метро. Проект наконец перешёл от бесконечных бумажных согласований к реальной стройке. Это развитие восточной части города, решение транспортных проблем и тысячи рабочих мест для местного бизнеса.

Итог дня

Мы живём в эпоху, когда выстрел на другом конце континента меняет цены в вашем супермаркете уже на следующей неделе. Вы не можете контролировать решения американских президентов, мексиканских картелей или алгоритмы ИИ.

Но вы полностью контролируете свою реакцию.

Те, кто понимает, куда дует экономический ветер — в сторону дискаунтеров, локальных инвестиций, пересмотра маршрутов — всегда остаются в плюсе. Изучайте тренды. Адаптируйтесь. И никогда не поддавайтесь всеобщей панике.

Следите за ежедневными выпусками Делового Монреаля на нашем YouTube-канале и на сайте. Только факты. Только суть.

Теги: Монреаль, Квебек, Канада, торговая война, Трамп, пошлины, Мексика, Loblaw, Maxi, ИИ, OpenAI, хоккей, Олимпиада, Синяя ветка, метро, экономика, бизнес, инфляция