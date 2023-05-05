Принц и официант – история, случившаяся в Монреале с британским принцем

Правдивая история из жизни королевской семьи. И кто оказался человеком чести, принц или официант?

К знаменательному дню – к дате коронации короля Карла Третьего обязательно надо вспомнить древнюю, но замечательную историю, которая имела место в Монреале, в семидесятые годы XIX века.

Один из принцев британской королевской семьи служил офицером в гарнизоне Монреаля. Однажды вечером выпил в ресторане отеля Rasco (тот до сих пор существует), не рассчитал порцию, придрался к официанту. Тот смолчал — клиент всегда прав, а тому же буянит же принц и офицер. Продолжал обслуживать.

Принц стал куражиться, вновь нахамил официанту, тот сделал замечание. Принц в ответ во всеуслышание: «Да ты кто такой, плебейская твоя рожа, холоп, чтоб мне, дворянину, замечания делать? Пшёл вон, лакей! Считай, что уволен!». И по роже официантской лайковой перчаткой, хлясть! Официант в ответ, ни слова не говоря, берёт принца под микитки и вышвыривает в окно (благо ресторан на первом этаже). Вслед кричит: «Дерьмо ты, а не принц! Увольняй – честь дороже!»

Принц вскакивает, требует официанта схватить за покушение на особу королевской крови и измену. Хозяин ресторана отказывается. Принц приказывает проходившим солдатам взять мятежников. Солдаты не знают, в чём дело, но приказ офицера выполняют.

Ну, долго ли, коротко ли… На следующее утро арестованных освобождает лично, с извинениями, командир гарнизона. Им компенсируется ночная отсидка из кассы полка (арестованы же военными). Принца все офицеры подвергают остракизму. Дело доходит до Лондона, принца увольняют из армии.

Карьера порушена. Перед отъездом из Канады, он приходит в ресторан, приносит публичные извинения официанту и хозяину и громко заявляет, что получил урок на всю жизнь.

Королева Виктория присылает в ресторан свой портрет с подписью: «Тем, кто преподал прекрасный урок чести королевской семье! Спасибо!».

Ресторан тоже до сих пор работает. Портрет в этом заведении долго висел на стене. Потом его перенесли в ресторан на углу улицы Bonsecours напротив часовни Bonsecours, куда переехал хозяин ресторана. Дальнейшая судьба портрета неизвестна. Возможно, до сих пор там висит.

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