Девушка 16 лет от роду – из молодых, да ранняя!

Шестнадцатилетняя жительница Монреаля угоняет машину, доезжает до Онтарио и врезается в дом

Казалось бы, невероятный случай, но можно смахнуть умилительную слезу – новое поколение растёт! Всё умеют и всё знают! Впрочем, часто и всё дурнее становятся.

В Онтарио задержана девушка — жительница Монреаля шестнадцатилетнего возраста, которая угнала автомобиль, доехала до Ститсвиля (Stittsville, административно это городской район Оттавы), где не справилась с управлением и на полном ходу врезалась в жилой дом.

Любопытно, что силы охраны правопорядка Квебека обнаружили автомашину на трассе Монреаль-Оттава и предупредили коллег из Онтарио о том, что по направлению к столице Канады движется угнанный автомобиль, но онтарийская полиция то ли не успела прореагировать, то ли собиралась остановить угонщика (угонщицу) чуть дальше, позволив ей проехать пограничный городок.

В конце концов, машину занесло, она вьехала в тупик, и врезалась в дом, стоявший замыкавший проезд, угодив точно в гараж, пробив ворота его и застряв прямо в пробоине.

Гонщицу-угонщицу задержали, она, видимо, физически не пострадала. Имя «героини» не сообщается в связи с тем, что имена детей нельзя оглашать — они же маленькие, несчастные и эмоциональные. «Угонять машины, подвергать опасности жизнь людей и крушить чужие дома — это — пожалуйста, это нам можно, но наши имена публиковать, это уже нарушение наших прав», с гордостью говорят малолетние правонарушители.