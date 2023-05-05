Строжайшие меры безопасности во время коронации Карла Третьего

Все подробности о мерах безопасности во время коронации короля Канады (он же король Великобритании) Карла Третьего и о возможных опасностях.

В Лондоне, по пути на коронацию королевской кавалькады для охраны маршрута будут задействованы не менее 11 тысяч сотрудников полиции.

6 мая в 11 утра по лондонскому времени, в Вестминстерском аббатстве состоится коронация Карла Третьего, короля Канады, Соединённого Королевства и ряда других стран. И хотя мы, подданные Его Величества, уже привыкли к новому монарху, всё же по-настоящему он начинает править нами с момента официального возложения короны на его гордую главу, убелённую сединами.

Напряжение в британской столице ощущается любым, кто в эти дни прогуливается по лондонским улицам и площадям — явно заметно, что полицейских гораздо больше, чем обычно, а в укромных местах припаркованы автомобили с людьми в военной форме.

Волнение понятно — речь о самой грандиозной официальной церемонии, которая состоится в столице Великобритании за последние 70 лет. Даже церемония последних Олимпийских игр, проходивших в Лондоне, не достигала такого размаха.

Среди участников церемонии ожидается присутствие около сотни глав государств, сотен министров, политиков высокого ранга, церковников, глав крупнейших фирм и благотворительных обществ, знаменитостей шоу-бизнеса, и, разумеется, сотен тысяч, если не миллионов, простых тружеников, студентов, пенсионеров и детишек, желающих воочую лицезреть монарха.

Министр безопасности Великобритании Том Тагенхэт (Tom Tugendhat) подчернул, что все полицейские формирования получили приказ действовать вежливо, но, в случае любых подозрений на нарушении порядка, жёстко и быстро. Все сотрудники всех служб прекрасно осознают ответственность и готовы защитить Короля и общество, если, вдруг, придётся реагировать на угрозу.

Из общего количества в 11 тысяч полицейских, свыше 9 тысяч — обычные патрульные полицейские — в этот день все выходные и отпуска отменены, а остальные — специалисты по разминированию, по оценке угрозы, эксперты и прочие специалисты. К тому же, будет задействовано до пятиста военных, часть из которых — снайперы и помощники снайперов. Кроме того, неизвестное число специалистов работает из офисов, следя за толпами народу и используя в своих действиях технологию идентификации подозрительных лиц благодаря программам распознавания лиц. Задействованы и десятки полицейских и военных дронов.

Подчеркнём, что принятие беспрецедентных мер безопасности нормальные люди не считают излишним. Тольво в последний вторник, 2 мая, неизвестный попытался проникнуть в Букингемский дворец, а когда его задержали и обыскали, то нашли складной нож, в глубине кармана – патроны для нагана. К тому же, задержанный предупредил, что в изьятом у него рюкзаке есть взрывчатые вещества (в ходе тщательной проверки ничего опасного обнаружено не было) Разумеется, попытку проникновения нельзя назвать серьёзной, тем не менее, нельзя отрицать, что действия злоумышленника (который отделается штрафом в связи с незначительностью преступления) представляли собой проверку скорости реакции охраны и алгоритма её действий.

Тем не менее, активисты из групп, так называемых «защитников прав человека» (на самом деле, как правило, речь о никогда не работавших белоручках, которых хлебом не корми, дай поорать, покуражиться и обвинить власти в чём угодно — чаще всего из зависти от того, что их самих к кормушке не допустили) уже подняли визг на тему «на что идут деньги простых налогоплательщиков» и на тему «как вы смеете нарушать права человека, ограничивая движение по улицам, по которым проедет король и его свита». А уж про поиск преступников при посредстве технологии распознавания лиц в толпе эти борчихи и борцы захлёбываются в гневной ярости – «как можно так следить за людьми?» (любопытно, будут ли они продолжать вопли, если станут жертвами уличного насильника, которого смогут арестовать благодаря таким технологиям? Или же предпочтут оставаться жертвами насилия, лишь бы не «нарушить права» преступника путём его идентификации?)

Более серьёзно можно отнестисть к сторонникам различных республиканских и антимонархических группировок, которые достаточно популярны, объединяют в своих рядах лиц из разных слоёв общества, разных возрастов и политических тенденций и которые готовятся к проведению, в рамках Закона, манифестаций и митингов протеста. Некоторые группы призвали скандировать лозунг «он не мой король» во время проезда Карла Третьего мимо них. Хотя эти люди, в большинстве своём, совершенно адекватны, но нельзя исключать, что отдельные хулиганы могут попытаться совершить провокации.

Но на этой неделе в Британии был принят закон, который даёт право полиции обыскивать демонстрантов, в поисках опасных вещей, включая замки, цепи и клей, которым адекватно мудрые активисты любят приклеивать себя к асфальту «в знак протеста». Теперь за попытку прервать уличное движение или за совершение подобных акций можно отсидеть до года, так что, возможно, горячие головы будут остужены.

В любом случае, общая стоимость затрат на организацию и проведение мер безопасности во время церемонии коронации оценивается в 250 миллионов фунтов. В эти затраты входит всё — от оплаты дополнительных часов работы сотрудников разных служб, до разработки особого расписания полётов самолётов и оплаты сотрудников аэропортов, так как ожидаются сотни дополнительных рейсов, которыми прибудут лидеры сотни стран, включая Жюстена Трюдо (он же Джастин), премьер-министра Канады, и сопровождающих его лиц, которые подтвердят верность своему королю от имени канадских подданных.