Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетит коронацию короля Карла III

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправится в Великобританию для участия в коронации Карла III, которая состоится 6 мая в Лондоне.

Канадскую делегацию на коронации короля Карла III возглавят премьер-министр страны Джастин Трюдо и генерал-губернатор Мэри Саймон. Премьера-министра будет сопровождать его супруга Софи Грегуар-Трюдо, а Мэри Саймон — ее муж, журналист Уит Фрейзер. В состав делегации страны войдут также представители коренных народов Канады. В заявлении говорится, что национальные каналы Канады будут вести прямую трансляцию церемонии коронации Карла III.

Приглашения на коронацию Карла III получили главы держав, с которыми Великобритания поддерживает дружеские дипломатические отношения, а также руководители администраций заморских территорий страны. Всего на коронацию в Вестминстерском аббатстве приглашены 2200 гостей, в том числе главы государств и представители королевских семей. США на коронации представит первая леди Джилл Байден. За это главе Белого дома «прилетело» от посетившего Шотландию Дональда Трампа. Экс-президент США обвинил «Сонного Джо» в неуважении к такому важному для британцев событию. По словам Трампа, Байден вместо того, чтобы поехать в Лондон, будет, как обычно, спать. Китай представит заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Прежде всего в списке гостей значатся члены британской королевской фамилии. На церемонии будут присутствовать принц Уильям и его жена Кейт (они носят при нынешнем монархе титулы принца и принцессы Уэльских), а также два брата и сестра короля королевская принцесса Анна.

Как известно, после долгих размышлений принц Гарри подтвердил, что приедет на коронацию отца, но его жена Меган остается в Калифорнии – формально потому, что коронация выпадает на день рождения их 4-летнего сына, принца Арчи.

Ожидается, что принц Эндрю, герцог Йоркский, примет участие в церемонии, но его бывшая жена, герцогиня Йоркская, Сара Фергюсон, присутствовать на торжестве не будет.

Зато ожидается присутствие их дочерей – принцессы Беатрис и принцессы Евгении, а также дочери принцессы Анны Зары Тиндалл и ее мужа Майка Тиндалла.

В церемонии примут участие внуки короля Карла и Камиллы. Так, сын принца Уильяма и Кейт, принц Джордж, занимающий второе после отца место в очереди на престол, станет одним из нескольких “почетных пажей”. Он будет помогать нести длинный шлейф мантии своего дедушки по проходу Вестминстерского аббатства во время торжеств. Трое внуков королевы-консорта, Гас и Луи Лопес, Фредди Паркер Боулз и ее внучатый племянник Артур Эллиот сыграют ту же роль и примут участие в процессии через Вестминстерское аббатство.

Среди ожидаемых иностранных гостей значится президент Франции Макрон. Тут стоит припомнить, что государственный визит короля Карла III во Францию был отложен в марте из-за разыгравшихся там протестов против макроновской пенсионной реформы. И теперь, если верить инсайдерам, Макрон собрался в Лондон, чтобы смягчить конфуз и продемонстрировать свою «дружбу, уважение и почтительность» к Великобритании.

Также предполагается присутствие президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая встречалась с британским королем за чаепитием в Виндзорском замке в феврале.