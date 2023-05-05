KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Шоу «Музыкальная интуиция». Новый сезон!

В видеотеке Premier стартует новый сезон увлекательного шоу «Музыкальная интуиция» с Азаматом Мусагалиевым в роли ведущего. Бывший КВН-щик возглавляет проект, сочетающий в себе, по словам создателей, искромётный юмор, интеллектуальную викторину и вокальное шоу. Сообщается, что в этом проекте знаменитости мира музыки и юмора будут искать талантливых вокалистов…не слыша их. Всё правильно! Звёздным участникам придётся полагаться исключительно на свою интуицию. Обещаем, это будет уморительно!

Видеотека more.tv – Сериал «Аврора»

Видеотека more.tv предлагает посмотреть чёрную комедию под названием «Аврора». Сериал расскажет о Саше Зориной, которая в 10 лет стала известной благодаря главной роли в блокбастере «Аврора». Сейчас же, спустя 15 лет, героиня работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств. Она много пьет и с трудом пытается вернуть былой актёрский успех. После громкого празднования своего 25-го дня рождения она осознаёт, что практически ничего не помнит за последние четыре недели. В попытке восстановить события Саша столкнётся с призраками прошлого, которое окажется более мрачным, чем она думала.

Видеотека START – Сериал «Два холма». Новый сезон скоро!

В видеотеке START вскоре состоится премьера нового сезона комедийного сериала под названием «Два холма». Напомним, события ленты развиваются в 2140 году. Почти все мужчины были истреблены жутким вирусом, и теперь практически все женщины планеты живут в высокотехнологичных эко-поселениях вдали от ранее популярных городов. У мужчин же остаётся только два варианта: либо деградировать и с трудом выживать в оставшихся уголках цивилизации, либо становиться своего рода «содержанками», необходимыми исключительно для продолжения рода.

Premier – Мультсериал «Приключения Пети и Волка».

В видеотеке Premier можно посмотреть увлекательный мультсериал «Приключения Пети и Волка». В центре внимания оказывается мальчик по имени Петя, чьи родители уезжают в командировку, оставив его под присмотром дедушки. Только Петя начинает скучать и думать о том, что особого веселья для него не предвидится, как из шкафа появляется настоящий волк и молвит человеческим голосом. Волк просит Петю помочь ему в одном загадочном деле – необходимо прогнать из Сказочного Царства настоящее привидение. Так и начинается полный приключений путь новых друзей!

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